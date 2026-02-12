小孩丟爆竹闖禍　湖南1200年古樹陷火海連燒7小時　幸有救治希望

據《瀟湘晨報》報道，湖南永州一棵歷經1200年的古樟樹，日前陷入火海，連燒7個小時。由於樹幹空心、油脂含量高，火勢撲救困難，其間更屢現復燃。官方事後通報，起火原因為兩名未成年人將爆竹扔進樹幹空心所致。當局強調，古樹「並未被燒死」，仍有救治希望，目前已制定搶救復壯方案。



這棵1200年的古樹位於湖南永州道縣祥霖鋪鎮，高約20米、胸徑達3.2米，是湖南省級掛牌保護的古樹，編號43112401303。

當地鎮政府工作人員表示，由於樹木體量巨大，救火情況較為複雜，火勢難以撲滅。由於樹體龐大且內部中空，火勢隱蔽蔓延，救援持續近10小時，明火始被徹底撲滅。該工作人員強調，古樹並未被燒死，仍有救治希望。現場有村民憶述，「小時候經常在樹上玩」，眼見古樹焚燒，不禁嘆道「真的好可惜」。

今日（12日），道縣林業局官方微信公眾號「道州發佈」通報表示，2月9日下午接報後，縣林業、消防、應急管理等部門迅速到場撲救。由於該樹樹幹及粗枝呈空心彎曲狀，內部油脂含量較高，火點位置隱蔽且分散，明火撲滅後多次出現復燃，歷經7小時努力，終將火勢撲滅。

通報指出，該宗火情是由兩名未成年人將爆竹扔進樹幹空心部位所致。當局表示，古樟已被納入省古樹名木「一樹一檔」管理，事發後林業局已會同上級專家及古樹保護機構進行現場勘察，並制定搶救復壯方案。經專家鑑定，火情導致樹幹內部腐朽木質部碳化，部份枝幹出現折斷，惟「樹幹表皮及韌皮部組織保持完整，水分與養分輸送功能仍維持正常，未造成致死性損傷」。

道縣林業局在通報中表示，下一步將立即推進該古樟的搶救復壯工作，並對相關人員進行責任追究。當局同時承諾對全縣古樹名木開展安全隱患排查，杜絕此類事件再次發生。