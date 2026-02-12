為接廣告曬妻子生BB影片　千萬網紅被禁言　網民批「無底線」

2月，千萬粉絲博主「保羅在美國」在社交平台發佈妻子生產過程的影片，遭網民質疑侵犯妻子隱私，為流量漠視伴侶痛苦。2月11日，該博主被平台禁言，稱「該用戶違反相關法律和政策」。



今年2月，「保羅在美國」發布妻子生產影片，稱過程長達23小時，妻子三級撕裂、產後大出血，失血量達3344毫升，經緊急手術與輸血後脫離危險，母女平安。期間，保羅全程跟拍，影片中更包含妻子裸露的畫面，且在妻子大出血搶救時仍持續拍攝。

影片最後，「保羅在美國」拿出一片紙尿片說，「第一個尿布（紙尿片）哦，爸爸來給你換。」，為紙尿片打廣告。

「保羅在美國」介紹顯示，其畢業於名校，定居西雅圖，被稱為「會說東北話的微軟產品經理」，靠說東北話走紅。他在抖音擁有1200多萬關注，而其接一條20s的廣告價格為25萬（人民幣），21秒至60秒為27.8萬。

該影片發佈後，被網民質疑，為接廣告、流量過度消費隱私、漠視伴侶痛苦。有網民批評其「為了賺錢也是沒什麼底線了」，「提高對孕婦的重視不需要這樣的影片」。也有網民指出，「拍影片的過程中妻子出現難產，正常人都不會繼續拍下去，他還拍，還打廣告，還發出來。不就是為了打廣告的錢和流量嗎？」不過也有人辯護認為，「這能讓更多人了解生產的危險提高對孕產婦的重視」。

目前，「保羅在美國」發布的相關爭議影片已刪除。他於2月9日發布與妻子一起製作「孕肚花瓶」的影片，並在評論區透露了妻子近況：「今天是生完的第11天，甜品大師（妻子）恢復進度還不錯。吃喝拉撒都無障礙，自己上下樓完全沒問題，心情也挺好的。偶爾還能出門散步。」

律師：涉嫌侵犯妻子的肖像權與隱私權

北京春林律師事務所龐九林律師處介紹，保羅雖對敏感部位打碼，但產婦的「痛苦」仍被千萬人觀看，這已涉嫌侵犯妻子肖像權與隱私權。「保羅妻子在失血狀態下被拍攝，其『同意』的清醒性與自願性存疑，可能構成無效同意。」

2月10日，北京市第一中西醫結合醫院付虹醫生亦發文指出，「記錄可以有愛，但不能無底線；流量可以追求，但不能失良知。當生育變成流量劇本、陪伴淪為拍攝任務，我們還守得住最基本的人性溫度嗎？」