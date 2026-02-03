陝西醫院直播｢授課｣露女患者私處5萬人圍觀　網民轟醫療倫理何在

2月2日，有内地網民爆料稱，陝西一間醫院在網上直播做手術，畫面中竟然出現女性患者私隱部位，直播間最高峰時有5萬人觀看，甚至有人在直播間開黃腔。隨後大批網民舉報，直播才中斷。

涉事醫院醫德醫風監督舉報熱綫的接線工作人員稱，該直播是在授課，並非做手術。



陝西醫院直播暴露女病人私隱部位。（網絡截圖）

直播間高達5萬人觀看

《紅星新聞》報道，涉事的是陝西中醫藥大學附屬醫院的婦二科，近日在網絡平台直播手術時，竟然有畫面顯示女性患者躺在手術台上，但下身私隱部位袒露無遺。

不少進入直播間的網民稱，原本以為是普通手術，沒想到出現女性患者私隱部位，直言「驚呆了」。還有網民質疑女患者是否知情，但即便知情，裸露人體私隱部位的畫面也不應該公開直播。

有網民稱，直播間人數從1000人漲到5萬人，甚至有人開黃腔。隨後不少網民舉報直播間，最後直播被中斷。

有醫院工作人員稱，直播間並非在做手術，而是在授課。（網絡圖片）

涉事醫院回應：沒有做手術是在授課

隨著網絡關注愈來愈高，陝西中醫藥大學附屬醫院醫德醫風監督舉報熱綫的接綫工作人員回應，該直播是在平台上授課，並沒有做手術。

醫院工作人員稱，「我讓他們把這個停掉了，下一步看看到底怎麼回事。」同時也強調，如有必要，肯定對相關人員進行處理。