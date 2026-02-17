初二禁忌．農曆新年｜適逢雨水　命理師詳述12生肖運勢附增運法

春節過年迎2026馬年，俗話說初一走春、初二回娘家、初三睡到飽，過年禁忌、習俗可別犯錯了，小心觸犯窮衰整年！另外，大年初二又逢節氣「雨水」，初二禁忌、生肖運勢曝光，命理師示警了！



國際天星風水命理專家邱彥龍指出，大年初二，正逢「雨水」節氣，是迎婿日、回娘家日也是開年社交日，而初二千萬不要走錯門、拜錯人，否則全年白忙一場；初二走對門，拜對人，則順遂一整年。

大年初二禁忌

1、不掃地、不倒垃圾：因為要把財氣留住，別把財運掃走。

2、不吵架、不翻舊帳：因為吵架代表全年家運不穩。

3、不說喪氣話：如「死、病、破、倒」，因為不詛咒家人與自己。

4、女兒、女婿不空手回娘家：因為這樣象徵幫娘家添福氣，而不是吃空娘家的福氣。

5、不能過度飲酒：因為初二失態的話，象徵一整年容易失控，自招人禍。



邱彥龍提醒，大年初二還有一個很重要的習俗，就是「補拜女方家祖先」，這在古代是非常重要的陰陽平衡做法，寓意「感恩」女方家族，將女孩嫁到夫家，有興家之意，並可穩定感情，只可惜這樣的習俗逐漸消失，認為女兒出嫁為潑出去的水，斷源斷根，但現今社會，這項習俗對於無子嗣傳承只生女兒的家庭更為重要，這是一種飲水思源的根本。

12生肖運勢／生肖初二禁忌

屬馬、屬蛇

重點：調整一下自己的暴躁與衝動之氣。

必拜（年）：溫柔型長輩，能給你助力，也是你的貴人。

禁忌：過度喝酒與夜聊太晚，容易有口舌之亂。



屬虎、屬兔

重點：找堅強的後盾與靠山，來年會更順利。

必拜（年）：回娘家或者找老師型貴人，能給你智慧與方向，未來不慌張。

禁忌：不要獨撐，太過於逞強，適時討救兵。



屬猴、屬雞

重點：學會理財、守財庫或補財庫，來年財富增長。

必拜：多拜財神、土地公，未來財運旺。

禁忌：記得多聽，少表態，少說自我的計畫與規劃，聽就好，不然容易招小人與忌妒。



屬鼠、屬豬

重點：多當人際調和者，這樣環境會和諧，人緣自然也會好。

必拜：地母、土地公、土地婆，提升運勢，擁有好人緣與財運。

禁忌：過度替人承擔責任，讓自己壓力過重，反而被借運。



屬牛、屬龍、屬羊、屬狗

重點：穩穩扎根，把未來規劃計畫好，要有具體落實行動。

必拜（年）：守住自己的家族與家庭，並且跟身旁的核心圈拜年，守護並牢固關係，他們會是未來的動力與支持。

禁忌：不要攀談、過勞與過度運動，多給自己冷靜思考空間，讓自己充分休息，平衡好體力，是為了讓未來走更長遠的路。



