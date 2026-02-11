命理師點名3生肖過年忌穿紅衫 屬鼠與火相剋 這顏色可增加財運
農曆新年即將到來，台灣命理師小孟老師提醒「3生肖」過年時不要穿紅色。
尤其是屬馬的朋友因為今年犯太歲的緣故，避免穿紅衣、也別太高調。
生肖馬
屬馬的人五行中雖然屬火，但是今年因為犯太歲的緣故，所以建議過年不要穿太紅，也別太高調，如果真的要穿紅色，建議可選擇淺紅色或粉紅色。
生肖豬
屬豬的人在五行中裡面是屬水，易與火相剋，所以建議盡量穿著素雅、或者穿亮白色等亮麗的顏色，這樣也可以在過年期間為自己增添財運。
生肖鼠
屬鼠的人五行中也屬水，易與火相剋，而且老鼠怕火，因此建議在自身允許的條件之下，過年期間可以多穿水藍色或橘色系衣服，可以幫助提升整體財運。
