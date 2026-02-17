春節｜「反向春運」風潮興起　由子女返鄉改為父母前往城市團聚

近幾年，中國春節「反向春運」風潮持續升溫，不再是傳統的子女返鄉過年，而是父母前往子女工作城市團聚。2026年春運期間，「反向過年」機票預訂量增速顯著，同比增長約84%，客流呈現從中西部城市向一線及新一線城市集中流動的明顯趨勢。



據美團旅行數據顯示，2026年春運期間（2月初至2月中下旬），「反向過年」機票預訂量較去年同期增長84%。從預訂情況看，前10大熱門目的地依次為北京、上海、成都、重慶、廣州、深圳、昆明、西安、杭州、天津。熱門出發地則主要集中在鄭州、武漢、西安、長沙、成都、哈爾濱、長春等城市，客流方向以中西部向東部沿海及重點城市為主。

今年春節假期長達9天（2月15日至23日），被稱為「史上最長春節假期」。同程旅行數據顯示，春運火車票開售首日（1月19日）上午，北京至長春、瀋陽等多趟車次已迅速售罄，傳統返鄉線路「一票難求」現象依舊突出。

圖為廣州站。（IT之家）

「反向春運」興起有多重原因。新華社報導指出，一方面得益於中國醫療條件改善，農村與中小城市老人生活水平顯著提升，行動能力更強；另一方面是成本與時間考量——上班族返鄉時間成本高、票源緊張，而「反向過年」航線票源相對充裕、票價往往更低。同程旅行《2025春運旅行趨勢報告》顯示，利用反向出行過節，最高可節省50%至70%的機票費用。往年數據也顯示，春運期間部分反向線路火車票出現「白菜價」，如2025年九江至深圳東最低僅31.5元人民幣、菏澤至北京最低15元。

專家認為，「反向春運」不僅是出行方式的改變，更反映傳統家庭觀念的演進。父母與子女就「如何過年」形成新共識。隨著城鎮化推進，「鄉下人」與「城裡人」界限日益模糊，「反向春運」有助於促進城鄉文化融合。同時，客觀上緩解傳統返鄉線路運輸壓力，提升上座率與運力均衡，實現社會效益與經濟效益雙贏。