農曆新年｜送蛇迎馬　光影盲盒裏的春節燈會

2026年馬年將至，福燈迎春。中國各大城市的夜空，再次被一年一度的新春燈會點亮，萬家燈火交織成網，將夜幕渲染成一片流光溢彩的星幕，讓我們逐一欣賞！



今年的春節燈會，在濃傳統年味中，巧妙混搭了科技與國潮，它們如同被注入全新靈魂，正上演一場精彩紛呈的創意大比拼。

作為每年春節燈會的「重頭戲」，四川自貢燈會再次以科技刷新想象！

第32屆自貢國際恐龍燈會以「燈繪華夏 築夢未來」為主題，核心燈組是「神奇華夏」，以《莊子·逍遙遊》中的鯕鵬為原型，長達210米、高32米，遊客甚至可以走入其「腹中」，仰望由LED星空穹頂構建的浩瀚星河。

另一組「木蘭傳奇」則是一幅長達180米的彩燈連環畫，花木蘭的臉部神態更運用了3D捕捉技術，一顰一笑，栩栩如生，彷彿那位代父從軍的傳奇女英雄，正穿越時空向大家訴說她的故事。

上海豫園燈會今年首次「擴容」，將璀璨華美的花燈一路鋪陳至外灘等6大燈區，彷彿一條從老城廂歷史深處流淌向未來天際的光河。

而在南京老門東，蜿蜒的明清街巷為第40屆秦淮燈會披上華裳，穿行其間，宛如在閱讀一部流淌着金陵煙火的光影傳記，美輪美奐。

除了經典的傳統燈會，在杭州，也有別具匠心的花燈裝飾，營造出中式獨特的留白之美。

在杭州西溪濕地，映入眼簾的便是猶如辛棄疾筆下「東風夜放花千樹」的夢境，燈火隨蜿蜒水道與石板路蔓延，樹枝上掛滿七彩小燈籠，光影搖曳，瞬間將古詩的意境化為了可漫步其中的現實。

移步西湖，更有30艘「馬年福氣船」搖曳湖中，船頭懸掛的宋韻小馬燈精巧別緻，在波光中勾勒出「船在畫中游」的獨特年味。

馬年的春節燈會，就如同一個個精心設計的光影盲盒，邀請每一位遊人沉浸其中，親身感受這場遍布全國的浪漫年味。你最喜歡哪一個？

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：

https://www.ourchinastory.com/