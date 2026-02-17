馬年2026│著紅色衫反是凶？專家教穿這4色開運　附｢發財油｣招財術

「發財油」點抹紅包袋角、眉心和手掌，能轉動財富磁場！



台灣命理大師詹惟中公開馬年招財秘訣，顛覆傳統「紅色旺財」觀念，強調黑、綠、白、黃四色才是2026年開運穿搭關鍵，紅色反而不合時宜，恐帶來火爆能量與危機。

穿搭色彩選擇背後暗藏天機，詹惟中指出大陸春晚四隻小馬吉祥物的黑、綠、白、黃配色並非隨意安排，而是蘊含運勢密碼。

「2026年穿衣服，就盯準這四個顏色就對了」，他建議民眾衣櫃應備齊這四色，交互搭配使用，無論談生意或走親戚都能順遂。對於顏色象徵意義，黑色代表水，象徵穩如泰山；綠色寓意貴人相助；白色讓運勢清明；黃色則代表財氣與福運加持。

為何紅色不宜在馬年穿著？詹惟中解釋：

紅色屬火，在馬年宜潤不宜燥，太旺反而不合時宜，過多火氣與火爆能量可能帶來危機。

他強調，衣著保持乾淨與芬芳，才是真正影響氣場的重要關鍵。

香氣轉運學成為詹惟中另一招財秘術，他將精油化身為「發財油」，傳授三大妙用。在眉心印堂點抹少許，象徵前途光明，能提升判斷力與財運眼光；雙手塗抹後摩擦生熱，象徵手握財權，特別適合握手或談生意前使用；紅包袋角輕抹一滴，更能讓財氣隨香氣流動，實現「錢生錢」的願望。

財神爺最不喜歡昏沉的人！

詹惟中以「香氣轉運學」闡述精油成為「發財油」的原理，「我們都愛花香、果香，精油味道清新醒腦，而像『白花油』象徵白花花的銀子。」他透露母親已使用此法超過二十年，「無論塗在手上、聞在鼻裡，都能讓頭腦清醒抓準投資時機，這就是名副其實的發財油！」

透過精油點抹紅包袋，詹惟中表示這象徵「財氣傳承」，讓求姻緣者也能「香」氣襲人、財源廣進。他解釋，這也是為何傳統紅包常帶有香氣的原因，香味能轉動個人財富磁場，創造更多機遇。

專家提醒，2026年馬年開運關鍵在於穩定氣場，不僅穿搭色彩需謹慎選擇，香氣運用也能成為提升運勢的輔助工具。詹惟中的「發財油」招財術與四色穿搭建議，為民眾提供了實用的開運指南，助大家在馬年開春大發利市。

延伸閱讀：

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】