有片｜山東聊城雷氏600人磕頭拜年延續600年傳統　壯觀畫面曝光

今年大年初一，山東聊城陽谷大雷村雷氏600多人來到祠堂集合，祭拜祖先並舉行壯觀的集體磕頭拜年儀式。據了解，這種集體拜年是當地延續600年的傳統，大雷村的村民林女士透露，這次祭拜大概有600多人，「他們都是完全自願的」，她強調，「在我看來大雷村雷氏磕頭拜年不是封建糟粕，而是紮根鄉土的情感儀式」。



對於這場集體拜年許多網民稱讚不愧是「孔孟之鄉」，「很好的保持了一地的傳統文化和對祖先的敬畏心」，但也有不少網民批評「只留下了文化糟粕、地板不涼嗎」、「為什麼只有男性在跪拜，女性在旁邊，本質還是男尊女卑的體現。」



今年大年初一，山東聊城陽谷大雷村雷氏600多人來到祠堂集合，祭拜祖先並舉行壯觀的集體磕頭拜年儀式。

今年大年初一，山東聊城陽谷大雷村雷氏600多人來到祠堂集合，祭拜祖先並舉行壯觀的集體磕頭拜年儀式。

據《瀟湘晨報》，初一的磕頭拜年儀式中，男性晚輩們在輩分最高者的帶領下，雷氏的所有人都到到祠堂集合，然後祭拜雷氏祖先，接著按照血緣親疏和年齡長幼依次列隊，神情莊重，步伐整齊，逐戶向長輩拜年。每到一戶，呼喊聲響起「給長輩拜年啦！」，大家紛紛整齊跪地，行「一拜三叩首」的禮儀。長輩們則以微笑回應，遞上利是（內地稱紅包）和糖果。

東聊城陽谷大雷村雷氏600多人拜年傳統已有600多年。（微博）

完成自家拜年後，族人們再聚一處，進行「合族拜年」，進一步增強了家族的凝聚力。大家接著走出家族，向同村其他姓氏的長輩表達新春祝福，促進村莊的和諧氛圍。初一下午，女性晚輩們也結隊出發，遵循同樣的傳統。