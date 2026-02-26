內蒙10歲女童遭強行摟抱親吻　六旬繼父短片平台賬號被封

內蒙古包頭一名10歲女童近日被指遭六旬繼父強行摟抱親吻，女童穿著高跟鞋與緊身連衣裙的影片更被發布到網上，事件於2月24日引發廣泛關注，許多網民憂慮女童人身安全，呼籲警方介入徹查。25日，涉事老年男子的短片平台賬號已被禁止關注，相關內容無法查看。



男子的短片平台賬號已被禁止關注。（大風新聞）

事件源於該男子在平台發布的多段影片，其中包括他摟住女童試圖親吻臉頰的畫面，女童肢體明顯抗拒；另有女童身穿緊身連衣短裙搭配高跟鞋行走的片段。男子疑似60多歲，女童約10歲。

包頭市婦女聯合會於2月14日回應稱，經了解，女童由離異母親撫養，今年1月該男子與女童母親登記結婚成為繼父。影片僅為一家人「拍著玩」，拍攝時母親在場，不存在網民擔心的侵害情況。婦聯也透過老師確認孩子在校表現正常，並提醒母親注意女童穿著與身心健康。由於一家人在河北過年，婦聯表示節後將繼續跟進調查。

男子摟住女童試圖親吻臉頰的畫面。（大風新聞）

24日，內蒙古自治區婦女聯合會進一步說明，女童撫養權原歸母親。農曆新年期間，女童與母親、繼父發生小矛盾，主動聯繫在江蘇工作的親生父親。生父隨後趕赴河北將女童接回包頭。警方在接回過程中當面詢問女童，確認不存在被侵害情況。考慮到母親與繼父的家庭環境不適合女童繼續生活，生父已表示準備透過法律程序變更撫養權。婦聯將持續跟進，保障女童權益。