元宵節血月‧多圖｜內地多地上演月全食奇觀　下一次需再等46年

周二（3月3日）是正月十五元宵節，恰逢月全食再次出現，月亮在晚上7時04分至8時03分「全食」階段變食紅色，為難得一見的「元宵血月」，內地多地均可觀賞到奇景。



2026年3月3日元宵佳節傍晚，傍晚約5時50分月亮東升後，各地皆可見到「月出帶食」的月食過程，其中最精彩為晚上7時4分至8時3分的月面全食階段。

據了解，月全食一般會伴隨「紅月亮」現象，又被稱「血月」——當月球進入地球的本影區，太陽光穿透地球濃厚的大氣層，地球大氣層便把波長較短的紫、藍、綠光散射掉了，只剩下了波長較長的紅色光可以穿透，地球大氣層將紅色光折射到月球表面上，這就使得月球看起來是血紅色的。

今日（3月3日）是正月十五元宵節，恰逢月全食再次出現，為難得一見「元宵血月」。（新華社）

北京天文館高級工程師寇文表示，此次月全食觀賞時間恰好與元宵賞燈的黃金時段時段重疊，觀測時間內月亮距離地平線的高度不高，恰好能與城市建築相映成趣，無論還是拍照還是打卡，都不容錯過。

值得一提的是，此次月全食與元宵節的相遇極為罕見。上一次元宵節月全食發生在2007年3月4日，如果錯過本次，下一次要到2054年才會出現，但可惜中國無法觀測。而中國境內能夠欣賞到的元宵節月全食，要等到2072年3月4日——也就是說，錯過這一次，需要再等整整46年。

今日（3月3日）是正月十五元宵節，恰逢月全食再次出現，為難得一見「元宵血月」。（故宮博物院）