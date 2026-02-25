節後機票大劈價！北京上海等熱門航線低至200　元宵前後出行最抵

2月24日，內地9天春節假期結束，隨著返程客流逐漸消退，機票價格水平大幅調整，吸引眾多旅客選擇此時錯峰出行。據攜程、同程等在線旅行平台數據顯示，國內航線機票均價降幅超50%，上海至北京、三亞、哈爾濱、西雙版納等多條航線推出折扣機票，單程票價低至200元（人民幣，下同）。



去哪兒旅行平台顯示，深圳出發未來30天（2.25-3.27）機票價格最低¥200。（去哪兒旅行）

去哪兒旅行平台顯示，廣州出發未來30天（2.25-3.27）機票價格最低¥200。（去哪兒旅行）

機票價格跳水50% 熱門航線單程票價低至200

據《央視新聞》報道，2月24日（農曆初八）假期後的第一天，重慶江北機場內有不少人趁著票價下降，選擇錯峰出行。一名旅客表示，春節前查詢的重慶到哈爾濱的機票價格是2000元左右，現在查詢是1000元左右，往返節約了2000元。

重慶江北機場一名旅客稱，春節前查詢的重慶到哈爾濱的機票價格是2000元左右。（央視新聞）

據去哪兒旅行訂票平台數據顯示，與2月15日至23日春節假期相比，24日至3月底的節後旅遊淡季，熱門航線價平均票價普遍回落10%-50%。其中，上海至北京、三亞、哈爾濱、西雙版納等多條航線推出折扣機票，單程票價低至200元。北京飛往三亞、廣州飛往北京的機票價格均在400元左右。

春節後，不少熱門航線機票價格跳水。（央視新聞）

春節前，一架南航的飛機從白雲機場起飛。（微博@中國南方航空）

元宵前後出行性價比極高

業內人士表示，元宵節前後是性價比較高的出行時段。（央視新聞）

業內人士表示，目前來看，在元宵節前後，國內熱門航線機票折扣力度都相當可觀，是全年性價比較高的出行時段。華夏航空市場網絡規劃部副總經理柳輝介紹稱，從目前的預訂情況來看，3月3日元宵節當天的整體航班預訂率約為37%。對於計劃在元宵節前後出行的旅客，當前是較為合適的購票時機。