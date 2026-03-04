兩會｜政協委員建議16歲以下限制使用社交媒體　國外已有先例

全國兩會正在北京召開，針對未成年人用網低齡化趨勢問題，全國政協委員、資深法律專家于本宏提議將16周歲設定為「數字成年年齡」，並對此年齡以下的未成年人使用社交媒體實施嚴格限制。



建議平台強制年齡核驗 限制未成年用戶私訊及直播功能

據《中國新聞周刊》報道，于本宏指出，未成年人用網低齡化趨勢明顯，社交娛樂佔比高，存在非理性消費、詐騙、沉迷、信息泄露、網絡欺凌等風險，所以，他認為將16周歲設為社交平台「數字成年年齡」很有必要。

于本宏建議要求各社交平台營運者必須對新增用戶實行「強制性年齡核驗」，明確將十六周歲設定為未成年人註冊使用社交類平台的「數字成年年齡」。對於現有的存量用戶，平台亦需逐步完成排查清理。

政協委員于本宏。（證券日報）

同時，于本宏建議，明確平台對低齡賬戶的法定義務，包括但不限於：默認關閉個性化推薦、禁止夜間時段推送消息、限制私信與直播功能、設置連續使用時長提醒與強制中斷機制。

此外，為了不讓青少年在網絡世界「無家可歸」，于本宏提議由國家教育部門牽頭，建設集學習、社交、娛樂於一體的「國家青少年數字空間」。在空間內置符合未成年人認知特點的內容資源，且不設商業推送算法，不投放個性化廣告。

多國政府立法限制未成年人使用社交平台。（BSIP/Universal Images Group via Getty Images）

國外已有先例

澳洲去年尾起成為全球首個禁止16歲以下兒童使用社交媒體的國家後，西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）於今年2月3日表示，西班牙也計劃禁止16歲以下未成年人使用社交媒體。路透社其後引述政府消息指，希臘即將宣布禁止15歲以下兒童使用社交媒體的禁令。

示意圖：多國政府考慮限制未成年人使用社交平台。（Reuters）

此外，馬來西亞政府於去年12月宣布，2026年起將禁止16歲以下的兒童註冊或單獨使用社交媒體。