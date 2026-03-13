內地兩男上海Call車去珠峰大本營：全程花費三四萬　司機淨賺1萬

從上海叫車到西藏珠穆朗瑪峰？近日，兩位短片博主與一名司機完成了這場跨越千里的實驗，並順利抵達珠穆朗瑪峰大本營，事後已返回拉薩，準備乘機返滬，引發網民熱議。



短片博主「暴走雷叔」（本名雷軍）與「辰辰辰辰」（本名張辰）近日在社交平台上分享了他們從上海叫車赴西藏的過程。他們先在網約車平台上試探，系統預估車費在1萬至2萬元（人民幣．下同）間，但長時間無人接單。路邊詢問多位的士司機亦遭拒絕，直到遇到願意同行的陳師傅。

出於安全顧慮，陳師傅的妻兒一開始不同意，三人最終簽署了「責任協議」，並取得家人同意後才出發。為避免營運車規範問題，他們租用了一輛車，並非使用陳師傅的車；雖然無從業資格，但行程中若需休息，雷軍與張辰可輪流代駕。

三人最終簽署了「責任協議」，並取得家人同意後才出發。（極目新聞）

雷軍表示，他與張辰從萌生走川藏線的念頭到出發僅用十天時間。2月25日，他們從浙江趕到上海尋找願意同行的司機，確定陳師傅後當晚即啟程，先向武漢、成都方向行進，然後走318國道進入川藏線。武漢成為一站，陳師傅因童年對黃鶴樓的記憶，也希望能順道一遊，三人遂登樓打卡；抵達成都後從「318起點」踏上川藏，經過九天艱辛跋涉，3月9日抵達海拔約5200米的珠峰大本營，實現「打卡」夢。

三人旅程期間合影。（極目新聞）

雷軍估算，此次行程總花費接近4萬元，其中包含支付給陳師傅的1萬元辛苦費。三人回憶，全程約6000多公里，幾乎由具有30年駕齡的陳師傅駕駛，面對高原複雜路況與多變天氣帶來不少挑戰。途中他們認為最為艱難的段落包括怒江「72拐」和折多山等海拔超過4000米的埡口，強調出行前需密切關注天氣以避開雪後結冰路段。

怒江「72拐」。（極目新聞）

雷軍說，此行主要是想挑戰不尋常的選擇，並記錄心路歷程，以此圓年輕時的夢，「出發永遠比等待更重要」。陳師傅自述名中含「勇」，希望不負期待。此前職業變動曾讓他在意他人看法，這次旅程讓他重新思考生活意義，感受到自由與快樂的重要性。他表示，從小在新疆長大，對西部長久懷念，原本計劃退休後自駕完成318，如今提前實現願望，未來或將與妻子一同返鄉自駕遊覽。