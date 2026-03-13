標價3999賣69.9元？抖音達人用「孝心」引老年人買美妝品月銷破億

近日有內地媒體爆出，有抖音達人為帶貨，打造孝順正義有愛心的女總裁人設，引誘中老年人去買一些標價3999元（人民幣，下同）但直播間賣69.9元兩瓶，來自廣東代工廠、單價不過十幾元的護膚產品。這款名為「怡姿蘭」的不知名護膚品牌，單月銷售額突破1億元。



標價3999元的產品在直播間只賣69.9元兩瓶。（藍鯨新聞）

朵蘭日常在抖音發佈正能量和孝順之類影片。（藍鯨新聞）

《藍鯨新聞》12日報道， 數據分析平台「蟬媽媽」檢測到，今年1月抖音美妝護膚品牌榜單中，一款名為「怡姿蘭」的不知名護膚品牌排名第21，銷售額突破1億元，銷量在10萬-25萬間，該品牌商品「回春液」 300ml售價11094元， 「大膜王皇后霜」 60g售價3999元。雖然標價高，但真實價格卻低到離譜。

不知名護膚品牌「怡姿蘭」單月銷售額突破1億元。（藍鯨新聞）

怡姿蘭在抖音的關聯達人有3個，三個賬號同屬一人「朵蘭」，超300萬粉絲。她自稱是一位47歲的美妝品牌總裁、多家美妝品牌及珠寶品牌創始人，日常在抖音發佈正能量、孝順之類影片，如為救助昏迷老人遲到反被扣車，女總裁得知真相後立馬出手相助、出手幫助被高管訓斥的職員，只因對方要請假回家照顧病重的母親等。

靠着「女總裁心善」人設，朵蘭在抖音擁有超300萬粉絲，而她也將這個人設也延續到直播間中。直播中，她設計 「女兒回國送福利」劇情，用「孝心」當作噱頭，將3999元的「大膜王皇后霜」降價至69.9元，吸引不少用戶下單購買。3月10日，朵蘭直播間銷售額在50萬-75萬元間，而這款產品被賣出上千件。

報道稱，怡姿蘭之所以能大賣，全靠朵蘭打造孝順正義有愛心的人設， 吸引不少中老年人。數據分析平台「蟬媽媽」顯示，朵蘭粉絲群體中，女性佔比超80%，中老年人佔比超70%。除了在短視頻櫥窗與直播帶貨，朵蘭也會將粉絲導流至微信群引導他們購買產品。

朵蘭曾稱直播間產品來自「源頭化妝品工廠」，也說過「採購面膜生產線」。但《藍鯨新聞》調查發現，她直播間所謂的「女兒從澳洲帶回來的護膚品」實則來自於廣東的代工廠，在此類代工廠中，標價上千元的面霜與精華液，單價價格不過十幾元。

目前，該店鋪怡姿蘭和達人賬號「朵蘭」在抖音平台已搜索不到。