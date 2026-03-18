打假博主幫粉絲追討法拉利10萬訂金　遭車行人員頭盔砸頭、腳踹

3月17日，打假維權博主「鐵鐵」反映，他日前在深圳協助粉絲追討法拉利購車訂金期間，遭涉事車行人員毆打，經司法鑒定構成輕微傷。目前，施暴者已被深圳市公安局羅湖分局處以行政拘留10日並罰款500元（人民幣．下同），粉絲被拖欠的10萬元訂金也已全額退還。然而，「鐵鐵」認為警方處罰過輕，決定依法提起行政覆議。



粉絲被忽悠付10萬訂金 跑多地看車均無現車

據《封面新聞》報道，「鐵鐵」介紹，3月10日晚，廣東粉絲郭先生向他求助維權。郭先生此前通過另一博主「大牛超跑」對接法拉利跑車車源，對方要求先支付10萬元訂金。

聊天記錄顯示，今年1月8日，郭先生按「大牛超跑」提供的賬戶，向深圳市一路八達汽車商務有限公司轉賬10萬元。「大牛超跑」當時承諾：「23年波托菲諾M版10萬訂金，成交價218萬+2%服務費」，並多次表示「肯定給你搞定」「包給你搞定」「全國我們的車源最牛」。

交易紀錄。（封面新聞）

2月初，郭先生與「大牛超跑」先後前往深圳、武漢看車，均發現並無對應現車。郭先生感覺受騙，多次索要訂金未果，在平台維權近兩個月無果後，轉向「鐵鐵」求助。

介入維權遭推搡辱罵 次日頭盔砸頭被腳踹

3月10日，「鐵鐵」趕到深圳協調。當天「大牛超跑」未現身，僅派一名工作人員到派出所口頭承諾退款，並要求郭先生刪除維權影片。影片刪除後，對方卻未履行退款承諾，還對「鐵鐵」進行推搡和辱罵。

3月11日，「鐵鐵」前往深圳遠望元名車廣場的涉事車行繼續維權，卻遭到此前在派出所承諾退款的工作人員廖某惡意報復。

「鐵鐵」嘴部受損。（封面新聞）

現場視頻顯示，廖某拿著喇叭對著「鐵鐵」耳朵大喊大叫，隨後多次推搡，並用喇叭、頭盔反覆擊打「鐵鐵」和隨行攝影師的頭部。兩人雖都戴著頭盔，但頭盔仍被廖某搶走，用來當作凶器砸頭，「鐵鐵」還被多次腳踹。攝影師的兩部手機和一台360全景運動相機也被砸壞。

施暴者被行政拘留10日 「鐵鐵」：處罰過輕將申請覆議

事發後，「鐵鐵」立即報警並進行傷情鑒定。廣東中一司法鑒定中心出具意見：其損傷程度為輕微傷。深圳市公安局羅湖分局筍崗派出所立案後，認定廖某在2026年3月11日12時許於遠望元名車廣場毆打他人，依據相關規定，對其處以行政拘留10日並罰款500元。

目前，郭先生的10萬元訂金已全額退還。

行政處罰決定書。（封面新聞）

「鐵鐵」對此結果不滿，他認為警方對施暴者的處罰過輕，已決定依法提起行政覆議，維護自身合法權益。

3月17日下午，記者致電深圳市公安局羅湖分局筍崗派出所，相關警員登記了採訪問題，表示將有專人後續回復。截至發稿，尚未收到深圳警方進一步回應。