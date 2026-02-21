有片｜電動車碰撞糾紛　15歲女遭惡夫婦攞拖鞋暴打｢視力聽力受損｣

近日有多名河南網友反映，2月19日晚間疑因兩台電動車發生碰撞，一男子將女子按倒後，持拖鞋猛搧其面部。事發後，15歲女孩丁某被送醫至郟縣中醫院。



郟縣茨芭鎮人民政府2月21日發布通報稱，2月19日19時40分，郟縣茨芭鎮楊某與丁某洛因電動車碰撞引發口角。楊某兒子劉某飛、兒媳韓某娜到達現場後，對丁某洛同行的姐姐丁某樂及現場人員郭某、張某凡、薛某源進行辱罵、毆打。



目前，公安機關已對犯罪嫌疑人劉某飛、韓某娜採取刑事強制措施。案件正在進一步辦理中。



據了解，事發後15歲女孩丁某被送醫至郟縣中醫院。記者聯繫到丁某的媽媽，她說，事發當晚，姐弟倆騎電動單車出門吃飯，回來的路上與老人的電動代步車發生碰撞，「我兒子沒摔倒，老太太摔倒在地上。」

女兒看到老人坐在地上，上前詢問，雙方發生了言語爭執，「兒子跑進人群裏，給爸爸打了電話。他們找不到我兒子，就打了我女兒。」

丁某的媽媽說，打人者不僅用拖鞋抽打，還用磚頭拍女兒。送醫後，女兒被診斷為眉骨骨裂，一直處於半昏迷狀態，「你喊她，眼睛稍微睜一下就閉上了」，視力和聽力都受到很大影響，「過年醫生都休假，估計2月22日才能進一步檢查。」事發至今，對方都沒有就毆打女兒的事道歉。

