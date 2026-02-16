18歲天津少女吉隆坡失聯4天　曾稱被扣住要交手機　駐地使館介入

天津18歲少女張馨萌，在馬來西亞首都吉隆坡失聯4天，好友稱其患有躁鬱症，失聯前曾稱「自己被扣住」「要交手機」等。外交部領事保護中心稱，已將尋人求助信息反饋至中國駐馬來西亞大使館。



《荔枝新聞》報道，張馨萌好友佳怡稱，報警查詢後得知張馨萌於2月11日乘坐深圳航空ZH327航班從深圳前往吉隆坡。2月12日傍晚6時左右，她發出一串語意不明的消息後，電話就持續處於關機狀態。

張馨萌在馬來西亞失聯。（影片截圖）

佳怡表示，在與朋友最後的對話中，張馨萌稱自己被扣住，「讓我趴在地上」「別給我發消息」「我馬上要交手機了」。

佳怡透露，張馨萌的父母已離婚，早前她與父親、繼母一起生活，後稱與家庭斷絕聯繫，患有雙相情感障礙（躁鬱症），目前不知道她發出最後消息時的狀況如何。

張馨萌失聯前好友的對話。（影片截圖）

張馨萌從深圳乘坐飛機到馬來西亞。（影片截圖）

外交部全球領事保護與服務應急熱線客服工作人員稱，已將相關尋人求助信息反饋至駐馬來西亞大使館，建議張馨萌的親屬或朋友盡快向馬來西亞當地警方報警，並將報警信息提供給中國駐馬來西亞大使館，以敦促當地警方依法辦案。目前，張馨萌的朋友正趕往吉隆坡，向當地警方報警求助。