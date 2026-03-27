花85萬買瑪莎拉蒂故障後竟被換上舊件　江蘇車主起訴4S店欺詐

來自江蘇的許先生花85萬元（人民幣．下同）購買的瑪莎拉蒂（Maserati），在延保期間發動機故障需要更換，4S店卻未使用全新原裝進口發動機，而是偷偷換上一台老舊展車的拆車件。直到6年後年檢時，許先生才發現這一「貓膩」。氣憤之下，他將4S店告上法院，要求返還發動機價款並按三倍賠償。



3月20日，蘇州工業園區人民法院作出一審判決，認定4S店構成欺詐，判令返還發動機價款21萬餘元並賠償損失10萬元，但因車輛登記在公司名下，駁回了三倍賠償的訴訟請求。許先生不服，已提起上訴。



延保換發動機 6年後年檢才露餡

許先生告訴《揚子晚報》，2015年3月，他以公司名義在鹽城大豐一家瑪莎拉蒂經銷商處購買了一輛2979CC的瑪莎拉蒂，總價85萬元。後來他在蘇州一家4S店進行保養，並花4萬多元購買了延保服務（2018年3月至2020年3月）。

車輛登記在公司名下。（紫牛新聞）

2019年5月21日，車輛行駛中突然熄火，送到蘇州4S店後，被告知需更換發動機。店方承諾使用「原裝進口發動機」，維修後故障排除，許先生當時並未起疑。

直到2025年6月去車管所年檢時，工作人員發現發動機號與登記信息不符，無法通過年檢。許先生這才意識到問題。他多次找4S店詢問均無果，後來通過法院調查令和律師向瑪莎拉蒂售後系統查證，才發現2019年更換的發動機竟是從一輛老舊展車上拆卸下來的，並非全新原裝進口發動機。

車在延保期間更換了發動機。（紫牛新聞）

發動機號和登記的不匹配。（紫牛新聞）

許先生認為，4S店存在嚴重欺詐行為，侵犯了其知情權和財產權，遂將對方訴至蘇州工業園區人民法院，要求返還發動機價款27.5萬餘元，並按照三倍價格進行賠償。

一審判決：構成欺詐 但未支持三倍賠償

4S店在庭審中進行多項抗辯，包括：車輛登記在公司名下，原告主體不適格；已過訴訟時效；否認存在欺詐；以及原告無法證明店方承諾更換原裝進口發動機等。

法院經審理認為：許先生雖非車輛登記所有人，但他是公司法定代表人及實際使用人，公司也出具聲明同意其主張權益，主體適格；許先生在2025年第二次年檢時才發現發動機問題，此前無證據顯示其知道或應當知道權益受損，因此未超過訴訟時效和除斥期間；4S店未能提供發動機海關進口單據、合格證等材料，也未履行備案告知義務，且實際更換的是展車拆車件，構成欺詐。

最終，法院判令4S店返還發動機價款21萬餘元並賠償損失10萬元，但駁回了三倍賠償請求。法院認為，車輛登記在公司名下，許先生未能充分證明其個人為《消費者權益保護法》意義上的消費者，因此無法適用「退一賠三」規定。

直到6年後年檢時，許先生才發現「貓膩」。（紫牛新聞）

許先生：我是實際消費者 將繼續上訴

許先生表示，雖然購車時以公司名義登記，但購車合同由他本人簽訂，購車款和貸款均由他個人支付，日常使用、保養、維修也全部由他負責。他認為，消費者身份應以購買和使用目的為核心，而非僅看登記名義。

其代理律師也強調，應注重交易實質而非形式。許先生目前已遞交民事上訴狀，繼續主張三倍賠償。

江蘇天察律師事務所徐馳律師分析，本案屬承攬合同糾紛，法院認定4S店違約且欺詐，支持了部分訴請。但核心爭議仍在於消費主體的認定：究竟應依登記形式，還是實際交易實質來判斷。