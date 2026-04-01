70萬港幣分藏衫袋及腰腹　北上女「步伐過快」闖關羅湖口岸斷正

近日，羅湖海關在對出境旅客進行例行監管時，成功查獲一宗違規攜帶超額港幣現鈔案件。一名女性旅客試圖將 70 萬港幣現鈔採取「分裝」方式，藏於外套口袋及腰腹部，最終因「步伐過快」引起關員懷疑，當場被擒。



據中國海關總署通報，案發當日，該名女子在進入海關監管區時，並未按規定主動向海關申報。關員留意到該旅客在經過監管區時，刻意加快腳步，並不斷躲避執法人員的視線。

關員隨即對其進行攔截檢查。經細緻搜查，在其手提袋內發現港幣30萬元；隨後，關員在其外套兩側口袋內各搜出10萬港幣。最令人驚訝的是，該旅客在腰腹部亦纏繞隱藏了20萬港幣。總計查獲未申報港幣達70萬元。

羅湖口岸總計查獲未申報港幣達70萬元。（微信公眾號@海關發佈）

海關提醒，根據相關規定，15天內攜帶港幣首次出境時，限額為等值5000美元，超出額度的海關不予放行。如確需攜帶超出限額的大量現鈔，應事先到外匯管理部門或銀行申領攜帶外匯出境許可證。