不重嗎？女子從日本背回244本咸濕漫畫　走私淫穢物品判囚一年半

微信公眾號「北京市檢四分院」4月10日消息，近日，由北京市人民檢察院第四分院提起公訴的一宗走私淫穢物品案宣判，被告人汪某因以牟利為目的，逃避海關監管，走私244本淫穢書刊入境，被法院以走私淫穢物品罪判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，並處罰金人民幣一萬元。



該案發生在北京大興國際機場。2024年9月的一天，由日本東京飛往中國北京的國際航班抵達後，一名40餘歲的女性旅客汪某攜帶2個大行李箱、1個小行李箱、1個手提包和2袋免稅品，選擇無申報通道通關，行李數量和判圖異常引起海關關員警覺。經開箱檢查，兩個大行李箱中全部裝著大量封面標注「十八禁」、內容露骨的漫畫書籍。經清點與專業鑒定，涉案書刊中244本被認定為淫穢物品。

經查，汪某在日本某公司工作，同時也是一名活躍於網路的「跨境代購」，長期在閑魚平台發佈廣告，宣稱可代購日本限定漫畫、玩具、徽章等，以賺取代購費。其透過閑魚、微信與客戶達成交易，採用預收成本費、貨到付款等方式結算。客戶下單後，汪某進行採購，在回國時將相關物品帶回。

被告人汪某因以牟利為目的，逃避海關監管，走私244本淫穢書刊入境，被法院以走私淫穢物品罪判處有期徒刑一年六個月。（觀察者網）

表面看，這只是一門「小本生意」，汪某只賺取代購費，但其代購的漫畫，均為禁止入境的淫穢書籍。

中國《刑法》第152條第一款規定，以牟利或者傳播為目的，走私淫穢物品進境的，構成走私淫穢物品罪。根據最高人民法院、最高人民檢察院相關司法解釋，走私淫穢書刊100冊以上即達到刑事立案追訴標準，數量越高，量刑越重。

庭審中，汪某自願認罪悔罪，稱其誤以為該行為僅會被處以罰款或沒收貨物，是對法律規定認知不足。法院綜合考量其犯罪事實、自首情節及認罪悔罪態度，依法作出相應判決。

辦案檢察官提醒：跨境代購絕非「法外之地」，任何逃避監管、走私淫穢物品的行為都將被依法追責。海關監管日益精准，僥倖心理往往是犯罪的起點。不得代購淫穢物品、違禁品；不得以「個人自用」為名逃避監管；莫讓「賺點代購費」的小算盤釀成終身法律污點。

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