旅客戲稱行李有炸彈致航班延誤　南寧機場：涉事者依法追責

廣西南寧一班航班因一名旅客在登機期間戲稱行李內有炸彈，最終被帶離飛機並依法追責。



綜合內媒報道，4月30日，中國南方航空一架由南寧吳圩國際機場出港，飛往廣州的CZ3291航班，原定7時15分起飛，在起飛前準備階段，機上一名旅客在空服員進行安全詢問時，戲言其行李內有炸彈。機組隨即啟動應變程序，重新打開艙門，機場公安到場將涉事旅客帶離。

機場方面通報指出，按照民航相關規定對航班進行全面檢查，在確認不存在爆炸物威脅後，航班於8時37分重新起飛，延誤逾一小時。涉事旅客則被中止行程，其違法行為被依法追責。

機場公告強調，民航飛行安全事關人民群眾生命財產安全和社會和諧穩定，是公共安全領域不容觸碰的底線，呼籲旅客出行途中切勿隨意開安全相關玩笑，堅守法律底線，自覺維護航空出行安全秩序。

另根據網傳截圖顯示，當時空服員詢問是否攜帶尿袋時，該旅客回應「沒有尿袋有炸彈」，導致航班延誤。事件發生後，涉事人員被帶往派出所接受調查。

此外，中國南方航空客服表示，航班延誤是因保障公共安全而延長檢查時間，相關安全隱患必須完全排除後，航班方可正常起飛與降落。目前事件仍由相關部門依法處理中。