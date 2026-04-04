國航北京至平壤直飛航線暫停運行　停航6年後上月曾復飛

據《韓聯社》報道，日前復航的中國國際航空北京至平壤定期直飛航線4月暫時停飛，原計劃4月6日執飛的雙向航班已取消。國航工作人員未回答航線取消的具體理由和復航日程安排。



中國國航工作人員表示，原定於下周一（4月6日）執飛的雙向航班被取消。（中國國航官網）

報道指出，中國國航工作人員表示，原定於下周一（4月6日）執飛的雙向航班被取消，13日、20日、27日的運行日程尚未確定。5月航班雖已安排上線，但機票屬於無法購買狀態，4月航班原先無法購買，後轉為停飛，該航線何時復航尚處於未知狀態。

有分析認為，由於國際油價飆升，國航或難以維繫需求不大的北京至平壤航線。文章引述消息人士表示，在戰爭導致油價暴漲的情況下，客源不足的航線較難定期運營。

由北京首都機場直飛平壤順安機場的航班（CA121）於3月30日起恢復運行。（新華社）

此前，中國國際航空公司一架從北京飛往朝鮮首都平壤的客機3月30日上午抵達平壤順安國際機場。中國國航北京至平壤航線自2020年1月起因新冠疫情防控措施暫停運行，此次時隔6年重啟。