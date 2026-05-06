16歲女四川玩懸崖鞦韆亡　景區曾承諾｢包活｣　員工勸遊客膽要放大

5月3日，四川廣安華鎣市瑪琉岩瀑布風景區發生致命意外，一名女遊客在體驗景區懸崖鞦韆項目時曾驚呼繩子「沒拴緊」，隨後離開平台瞬間墮崖身亡。



有體驗過懸崖鞦韆的博主感嘆，如今想來「十分後怕」（事後才感到害怕）。另有事故當日體驗懸崖鞦韆的遊客稱，事前安全檢查大約有五分鐘，工作人員會試著把遊客吊起來滑一段看看。



今年3月曾有遊客在景區官方賬號評論懸崖鞦韆「這麼刺激的嗎？」之後官方賬號回覆：「必須的，但是包活。」



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（網絡圖片）

女子身子越過欄桿處之後，其背上的繩索忽然脫落，導致女子從高處墮落。（大風新聞）

女子從高處墮落。（大風新聞）

玩一次398元 體驗者稱安全檢查有5分鐘

據《上游新聞》報道，景區工作人員稱，懸崖高度有180餘米，遊客需從谷底攀爬鐵索橋（即雲端天梯）才能到達山頂的鞦韆體驗點，他們上班也只能沿鐵索上山，沒有其他道路。

一名曾於4月體驗該項目的博主稱，當時體驗一次懸崖鞦韆的費用為398元（人民幣，下同），且不包含保險，現場還要加購15元一份的保險。

這名博主稱，穿戴裝備過程中心情極度緊張「我怕得很，心裏面緊張得要死！」，當時曾反覆叮囑工作人員：「檢查好哦，不然等會兒『吧唧』一下就掉下去了。」而工作人員則說「膽子要放大」安慰。如今看到發生致命意外，該博主直言慶感到十分「後怕」。

博主反覆叮嚀工作人員「仔細檢查」。（影片截圖）

體驗懸崖鞦韆項目，需要從鐵索爬上去。（影片截圖）

另據《南方都市報》報道，一名事故當天上午體驗懸崖鞦韆的遊客稱，體驗時工作人員會試着把遊客吊起來滑一段看看，試驗的時候沒有離開台面，安全檢查應該有五分鐘。

這名遊客指，她購買的是景區飛拉達（一種岩壁探險的戶外活動）加上高空鞦韆的套票，身上的安全裝置在飛拉達時已穿好，到了懸崖鞦韆的平台處，工作人員會將鞦韆的繩索綁在胸前和背後。

她指，「整個檢查過程，我覺得五分鐘應該是有的，工作人員會拉拉繩子，檢查是否綁緊，然後試着把遊客吊起來滑一段看看，試驗的時候沒有離開台面。」

景區曾承諾「包活」

5月6日，瑪琉岩瀑布風景區官方賬號在短片平台發佈的所有影片已不可見，此前有遊客在官方賬號發佈的懸崖鞦韆宣傳視影片下留言：「這麼刺激的嗎？」官方號曾回覆：「是的，但是包活。」

瑪琉岩瀑布風景區官方賬號在短視頻平台發佈的所有影片已不可見。（網絡圖片）

律師：景區管理者難逃刑責

針對這宗慘劇，有法律人士指出景區管理方難辭其咎。河南澤槿律師事務所主任付建認為，根據《刑法》第一百三十四條第一款，在生產、作業中違反有關安全管理的規定，因而發生重大傷亡事故或者造成其他嚴重後果的，處三年以下有期徒刑或者拘役；情節特別惡劣的，處三年以上七年以下有期徒刑。

他稱，懸崖鞦韆屬於高風險娛樂活動，景區管理者負有安全保障義務，必須嚴格遵守行業規範和安全操作標準，確保設施安全。本案中設備未綁緊造成一人死亡，根據《刑法》相關條例，造成死亡一人以上、重傷三人以上，應認定為「發生重大傷亡事故或者造成其他嚴重後果」，處三年以下有期徒刑或者拘役。

據《上游新聞》報道，面對媒體問詢「景區及相關責任人是否已被採取進一步措施」，景區工作人員稱「不知情」。

據了解，迄今官方並未說明事故發生原因，網上有說法是「繩索斷裂」，但也有網民指是工作人員過早釋放繩子，導致運動軌跡改變，才導致女子發生意外。目前景區已閉園。

《中國新聞週刊》最新報道，事故方已與死者家屬處理善後事宜，雙方已達成賠償協議。另外，公安機關已介入調查此事，但暫未見具體通報。