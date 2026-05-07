湖南26歲男飛車致2死1傷被刑拘　律師：若證明飆車可判死刑

5月4日晚上8時，湖南岳陽市金鶚隧道附近發生一宗電單車事故致2死1傷，26歲肇事司機汪某已被刑事拘留，其餘同行駕駛人也被依法予以查處。

有內地律師認為，本案肇事者可能涉及交通肇事罪與危險駕駛罪，若能證明飆車情節，或被認定為「以危險方法危害公共安全罪」，最高可判處死刑。



湖南岳陽市金鶚山公園附近的斑馬線上，一輛快速經過的摩托車將3名行人撞倒，致2死1傷。（紅星新聞）

據此前報道，5月4日晚上8時40分許，湖南岳陽市金鶚山公園附近的斑馬線上，一輛快速經過的電單車將3名行人撞倒，致2死1傷，肇事司機也受傷住院。死者家屬稱，當時現場有7輛電單車正在集體飆車，事發後至今沒有見到肇事者的家屬。據悉，事故中去世的兩人為一名58歲的女子和一名58歲的男子，傷者為一名62歲的女子。

肇事現場。（極目新聞）

《央視新聞》報道，26歲的汪某因涉嫌犯罪已被岳陽市公安機關刑事拘留，其餘同行駕駛人也被依法予以查處，案件正在進一步辦理中。

律師：以危險方法危害公共安全罪，最高可判處死刑

《九派新聞》報道，死傷者家屬姚女士從交警部門了解到，事故責任認定書中顯示，電單車未在斑馬線行人路處禮讓行人並減速，肇事者全責。

姚女士提供的現場影片顯示，有電單車倒在地上，有人躺在地上，也有醫護人員正在急救，還有一人已經被蓋上了醫院的布。（紅星新聞）

北京市京師（武漢）律師事務所余昊律師認為，本案肇事者可能涉及交通肇事罪與危險駕駛罪的競合。根據司法解釋，實施危險駕駛行為同時構成交通肇事罪的，依照處罰較重的規定定罪處罰。

余昊表示，若肇事者僅被認定為交通肇事罪，致2人死亡，屬「有其他特別惡劣情節」，處3年以上7年以下有期徒刑。若能證明飆車情節，可能被認定為「以危險方法危害公共安全罪」，最高可判處死刑；實踐中通常作為交通肇事罪的從重情節，在3-7年幅度內靠近上限量刑。

余昊指出，若7人組團飆車屬實，飆車團夥成員可能構成危險駕駛罪的共同犯罪，可處拘役並處罰金。若其行為與事故發生有因果關係（如逼道、阻擋等），可能作為交通肇事罪的共犯處理。若在共同犯罪中起組織、策劃作用，屬主犯，應從重處罰。