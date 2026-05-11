遊客在抖音小紅書投訴演唱會座椅污糟　反遭桂林官方舉報「拉黑」

近日，廣西桂林市體育中心體育場舉辦演唱會，有觀眾發現座椅比較髒污，遂在網上向當地文旅部門反應，沒想到對方不僅沒回應還「拉黑」（「拉進黑名單」），甚至還舉報她「侵犯名譽權」。事件在衝上微博熱搜引發熱議，不少網民評論「不解決問題，反而解決提出問題的人」、「好傲慢的文旅部門」、「格局好小」。



5月11日，桂林文旅局發佈通報，指核查後確認演唱會看台部份座椅未清潔，是主辦方疏漏所致，已對其嚴厲批評；同時也承認有拉黑投訴人的行為，已向對方道歉及解除拉黑。



觀眾席座椅髒污。（網絡圖片）

觀眾席座椅髒污。（網絡圖片）

據《封面新聞》，5月4日桂林市體育中心體育場舉辦演唱會，遊客莫女士購買了該場演唱會門票，但她發現觀眾席座椅殘舊又髒污，另外票價高的專區座椅潔淨度則明顯好過普通座椅。

5月5日，莫女士先通過抖音私信「桂林市文化廣電和旅遊局」官方賬號，試圖反映座椅髒污問題，但因對方設置「私隱」阻隔，該消息不能被送達，於是莫女士便在官方賬號的影片評論區留言，指出座椅髒污的問題。但沒想到隨後被桂林文旅部門給「拉黑」了。

抖音投訴不成，莫女士又通過小紅書私信「桂林市文化廣電和旅遊局」官方賬號，系統顯示信息「已讀」，之後她發現小紅書賬號被舉報，理由是「侵犯個人名譽權」為由，因此被限制功能。此外，她的小紅書賬號也被桂林文旅賬號「拉黑」了。

莫女士被「桂林市文化廣電和旅遊局」官方帳號拉黑。（封面新聞）

莫女士向文旅部門反映情況，但因對方設置「私隱」阻隔，消息無法送達。（封面新聞）

對於兩個社交平台都被桂林文旅拉黑，莫女士非常憤怒，「我只想反映衛生問題，提醒主辦方後續做好服務保障，沒有其他惡意。」最後她要求文旅部門公開道歉，「用拉黑的方式處理遊客投訴太過極端。」

隨着莫女士在網上曝光此事，不少網民也批評桂林文旅，「不解決問題，反而解決提出問題的人」、「好傲慢的文旅部門」、「格局好小」。

而事件中的桂林市體育中心體育場則回應，「演唱會舞台僅三面開放，背面未開放區域通常不安排清潔，遊客可能故意跑到背面去拍照，那裏本來就沒人打掃。」但據莫女士拍攝的影片畫面可見，她拍攝的區域並非場館未開放區域，下方有大量觀眾入座。

直到11日，桂林文旅發佈官方通報，指經核查，確認演唱會看台部份座椅未清潔，是主辦方疏漏所致，已對其嚴厲批評，承認有拉黑投訴人的情況，已向該網友道歉及解除拉黑，又指會認真反思、嚴肅追究相關人員責任，加強文旅官方賬號運營管理，為遊客和網民做好服務。