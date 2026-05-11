中企協會在迪士尼樂園舉辦遊園活動　近300名友師及學員參與

5月9日，中企協會在香港迪士尼樂園舉辦「與你同行 共創未來」主題遊園活動。近300來自41家中資會員企業的友師及其學員一同結伴同行，暢遊香港迪士尼樂園。



中企協會在香港迪士尼樂園舉辦「與你同行 共創未來」主題遊園活動。

中企協會副總裁曾燊典與香港社會福利署助理署長（青年及感化服務）陳麗珠、香港迪士尼樂園傳訊及公共事務總監梁舒濤和香港立法會商界（第三）議員嚴剛等嘉賓一同出席活動，與參加者互動交流，鼓勵學員勇於追夢、積極面對未來。

作為「共創明『Teen』計劃」的策略夥伴委員之一，自2022年10月計劃推出以來，中企協會在四期活動中已選拔3,017名優秀友師，陪伴學員走過成長的重要階段。協會亦持續呼籲會員企業捐款贊助及舉辦團體活動，為青少年創造更多正向發展的機會。

中企協會期望未來繼續與香港迪士尼樂園攜手，推動各類公益及社區活動，凝聚各界力量，共同建設關愛共融的社會。

學員們與友師及同學們在活動中建立了深厚的情感連結，從嘗試到突破，這些經歷對成長帶來極大幫助。今次迪士尼樂園之旅，更是一圓他們暢遊童話樂園的夢想。

學員們紛紛表示，一定會珍惜計劃帶來的成長機會，將來有所成就，定不忘回饋社會。中企協會亦寄語青少年，帶着勇氣、友誼與創意，繼續在學業上進步，在生活中發光發熱。