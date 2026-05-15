廣州東站多班列車因暴雨延誤　廣湛、江湛部分列車今晚8時起停運

受廣州地區強降雨影響，5月15日下午2時許，廣州站、廣州東站部分列車出現不同程度延誤或停運。《香港01》記者從廣州東站客服熱線的工作人員處獲悉，截至下午4時10分，廣州東站有8趟列車停運。



廣鐵集團公布，5月15日至16日，廣東南部沿海部分地區有大暴雨，為確保旅客列車運行安全，5月15日晚上8時後，廣湛高鐵、江湛鐵路部分列車將停運。



廣州東站附近水浸，有私家車被困。（小紅書）

廣鐵集團公布，據氣象部門消息，5月15日至16日，廣東南部沿海部分地區有大暴雨，對鐵路運輸帶來一定影響，為確保旅客列車運行安全，國鐵廣州局根據降雨影響範圍，5月15日晚上8時後，將對廣湛高鐵（廣州站至湛江北站）、江湛鐵路（新會站至湛江西站）部分列車採取停運措施，部分列車將出現不同程度晚點。

15日下午3時7分，廣州市氣象台公布，過去3小時，廣州中南部出現暴雨到大暴雨，其中越秀區北京街道錄得全市最大累積雨量153.7毫米和全市最大小時雨強117.6毫米。

廣州東站附近水浸。（小紅書）

有網民在社交平台分享，因天雨關係，廣州東站多班列車延誤。有人表示，原定下午1時50分的班次，延誤至下午3時半才開車。

據中國鐵路「12306」App，目前無法顯示廣州東站的列車狀態。記者從廣州東站客服熱線的工作人員處獲悉，截至下午4時10分，廣州東站有8趟列車停運。

有網民在社交平台分享，因天雨關係，廣州東站多班列車延誤。（小紅書）

5月15日，廣州東站多班列車延誤。中國鐵路「12306」App無法顯示廣州東站的列車實時狀態。

截至5月15日13時23分，南沙區發布了暴雨紅色預警信號，越秀區、天河區、番禺區發布了暴雨橙色預警信號，黃埔區也發布了暴雨黃色預警信號，海珠區、黃埔區、南沙區、番禺區等也發布了雷雨大風黃色預警信號。

廣州天氣提醒：請居民盡量避免外出，及時停止戶外作業活動。

12時50分起南沙區珠江街、龍穴街和港灣街暴雨橙色預警信號升級為紅色，目前南沙區珠江街降水超過80毫米，預計1—2小時降水將持續，請注意做好防御工作。

受來自偏西方強降水雲團移近影響，預計未來2小時廣州市越秀區、天河區有中到強雷雨，累積雨量30—50毫米，並伴有8級左右陣風和雷電。從15日12時34分起，廣州市越秀區、天河區暴雨黃色和雷雨大風黃色預警信號生效，後期有升級預警信號的可能性。請注意做好防御工作。