女老師勸架遭小學生用金屬鑷戳傷右眼　施暴者因未成年免行政處罰

今年1月，浙江溫州小學老師宋女士在勸助學生打架時，被女學生用金屬鑷戳傷右眼。如今她雖已出院，但右眼玻璃體全部切除，更患上創傷後壓力症（創傷後應激障礙；PTSD），只要經過學校就會痛苦乾嘔。

然而，涉事學生因未滿14周歲，警方決定不予行政處罰，宋女士希望對涉事女學生給予相應處分。目前，瑞安市人社局已將其認定為工傷。



宋女士勸架時被女學生用金屬鑷戳傷右眼。（紅星新聞）

宋女士是浙江省瑞安市安陽實驗小學的英文老師。今年1月7日，她在課間勸阻兩名六年級學生打架後，被打架的女生用金屬鑷戳傷右眼。

經法醫鑑定，宋女士為輕傷二級，她已接受兩次眼部手術，右眼球的玻璃體已全部切除，但仍面臨外傷性白內障、青光眼等多重併發症，同時確診創傷後壓力症。由於涉事女學生不滿14周歲，瑞安市公安局決定不予行政處罰。

宋女士的右眼球被戳傷。（紅星新聞）

《華商報大風新聞》報道，涉事女學生的家長多次表達歉意，並稱她從未推卸過身為家長的責任，真心想讓宋女士盡快恢復，治療好右眼的傷。家長支付近2萬元（人民幣，下同）手術費，後續警方調解無果。

《澎湃新聞》報道，宋女士已經出院，但此事對她造成非常大的心理陰影，事後經常失眠，亦不能提起任何尖銳的物件，只要經過學校就會有乾嘔等應激反應。她至今還未與學生家長進一步聯繫，對於第3次手術後能否完全康復，她表示「醫生也說不清楚」。

宋女士已接受兩次眼部手術。（紅星新聞）

宋女士要求得到妥善解決的過程中，受到來自各方的壓力。涉事女學生的家長在第一次調解後也不再理會她，她希望對涉事女學生給予相應處分並啟動矯治學校程序，目前她已不適宜待在原學校和教學一線，希望給予考慮。

目前，瑞安市人力資源和社會保障局已認定宋女士為工傷，警方告知宋女士和訴訟維權。

由於涉事女學生不滿14周歲，瑞安市公安局決定不予行政處罰。（紅星新聞）

浙江省瑞安市安陽實驗小學。（紅星新聞）

5月19日，浙江瑞安市安陽實驗小學發布情況說明稱，該老師（宋女士）受傷後，校方第一時間將她送院救治，宋女士已接受二次眼部手術，現處於養傷康復中，校方將持續關注其身體恢復狀況，並開展相應的心理疏導。

公安機關已對該案依法處置，人社部門已進行工傷認定。校方充分尊重宋女士的意見，將委托有資質的機構開展傷殘鑑定，並根據鑑定結果組織雙方調解，全力保障教師合法權益。校方已處理涉事學生，下一步將加強校園安全管理。