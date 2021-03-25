河南仰韶村遺址現5000年前疑似水泥混凝土　或證曾有高等級建築物

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-03-25 15:11

中國考古學界接連傳出好消息。繼上周官方公布在四川廣漢市三星堆遺址出土大批文物後，河南仰韶村遺址近日亦發現了距今5000多年前的疑似水泥混凝土，也是目前中國考古發現年代最早的類似水泥混凝土房屋建築材料。

仰韶村遺址發掘現場負責人李世偉介紹，此次發現的疑似水泥混凝土位於仰韶晚期灰坑中，應為房屋建築牆壁地面的廢棄堆積，顏色和質地完全區別於仰韶文化常見的草拌泥紅燒土。

李世偉透露，仰韶文化常見的紅燒土是紅色，而最新發現的疑似水泥混凝土是灰黑色，且質地堅硬，是仰韶村遺址首次發現，目前具體材質、成分及強度等仍在檢測。

河南仰韶村遺址發掘出土的「涂朱」牆壁地面。（新華社）

此次考古發掘中，考古團隊亦首次發現了草拌泥紅燒土和「涂朱」房屋建築材料，而「涂朱」牆壁地面等房屋建築材料的發現，說明仰韶村遺址極有可能存在高等級、高規格的大型房屋建築，為研究仰韶村遺址仰韶文化時期房屋建築技術提供了新材料，刷新了對仰韶村遺址仰韶文化時期房屋建築類別、形制、建築技術等方面認識。

據河南省文物考古研究院通報稱，仰韶村遺址第4次考古發掘面積共600平方米，此次發掘發現遺跡較為豐富，共發現房址3座、墓葬2座、灰坑葬7座、窖穴15個、壕溝1條、沖積溝1條、灰溝3條、道路2條，以及灰坑100多座。遺址中部土方量巨大的仰韶文化壕溝的出現，也反映出仰韶村遺址在仰韶文化時期人口眾多、聚落發展繁盛。

同時，本次發掘出土文化遺物較為豐富，有陶器、玉器、石器和骨器等，其中比較重要的是仰韶時期玉鉞殘片及陶塑。據介紹，玉鉞是中國古代禮器，為古代王權象徵。

仰韶村坐落於河南省三門峽市澠池縣。1921年10月，仰韶村遺址展開首次正式考古發掘，除了標誌中國現代考古學的誕生，也證實了中國史前時期存在非常發達的新石器時代文化，因此被命名為「仰韶文化」，是中國近代考古學史上的第一個考古學文化名稱。

仰韶村遺址分別於1921、1951、1980年進行3次考古發掘。為進一步了解仰韶村遺址文化內涵及聚落佈局、功能分區等信息，去年8月22日，仰韶村遺址進行第4次考古發掘工作。

（新華社／中新網）