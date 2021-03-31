歷經3年創作　小米新LOGO方變圓　設計師原研哉到底是何方神聖？

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-03-31 19:30

小米創辦人雷軍今日（31日）宣布，小米啟動新LOGO，外框由方形變圓形。新LOGO由日本大師原研哉所設計，歷時3年完稿。然而，不少網民認為新舊LOGO太相似，更覺得花費200萬找名設計師設計完全不值。到底原研哉是何方神聖？

原研哉。（視覺中國）

原研哉生於1958年，一直活躍於設計領域，是日本設計中心（NIPPON DESIGN CENTER, NDC）的總設計師，1992年於NDC設立原研哉設計研究所。他曾設計長野奧運會開閉幕式節目紀念冊、設計2005年愛知萬國博覽會官方海報等。自2002年起，原研哉擔任無印良品的藝術總監，開始藝術指導工作。

2004年起，原研哉先後在東京、巴黎、米蘭、倫敦舉行藝術展覽。2011年，展覽活動的範圍擴大到亞洲，以北京為起點的「DESIGNING DESIGN 原研哉2011中國展」在中國巡迴舉辦。

2013年3月，原研哉在東京舉辦了HOUSE VISION的第一屆展覽。2018年9月，由原研哉發起的「CHINA HOUSE VISION探索家——未來生活大展」在北京舉行，是一項以「未來居住新常識」為理念、攜手建築師和企業共同構建未來之家的文化研究項目。

據HOUSE VISION網站介紹，早在2011年，原研哉在中國就開始了HOUSE VISION項目的相關活動。原研哉認為，「家」對於任何人而言都最淺顯易懂的事物，是將複雜問題簡單化的一面鏡子。

2019年，原研哉甄選日本的必去之處的網站「低空飛行-High Resolution Tour」正式上線，網站介紹了原研哉親自挑選的日本各地深度酒店、景點、溫泉，內容包括照片、影片的拍攝，文章編輯都由原研哉完成。

原研哉曾在微博上介紹，「低空飛行」這個名字不是指飛行狀態不好的飛機，而是一種比喻的說法，指在可以仔細眺望地面風景的高度，凝視日本的內部或細節的旅行。

原研哉是無印良品的藝術總監，2019年12月21日在北京發布了「MUJI INFILL無印良品家裝」，是面向中國推出的家裝服務項目。此外，原研哉的著作《設計中的設計》、《白》、《理想家：2025》等，被翻譯成多國語言出版發行。