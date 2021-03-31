上海90後女翻譯外表吸睛　曾獲柬埔寨國王送紀念品

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-03-31 20:00

早前中美「2+2」高層戰略對話上，曾有「兩會最美女翻譯」之稱的中國外交部翻譯張京被指光彩奪目。本月中旬，柬埔寨國王西哈莫尼訪問上海，承擔陪同翻譯工作的90後女子鮑軼倫，也因秀外惠中的外表而受到關注。她近日就自己的工作經歷娓娓道來，告知外界看似光鮮亮麗的外事翻譯背後那不為人知的一面。

據上觀新聞報道，鮑軼倫2014年畢業於復旦大學法語系，翌年進入上海市外辦翻譯室工作，為了配合翻譯室復語（即英語加一門小語種）翻譯幹部的培養工作，她後來於上海外國語大學高級翻譯學院會議口譯專業接受英、法翻譯培訓，並在畢業後成為市外辦首批年輕復語翻譯骨幹之一。雖然是翻譯室最年輕成員，但鮑軼倫已先後為過喀麥隆總統比亞、剛果共和國總理穆安巴、法國總統馬克龍等訪滬外國政要服務，擔任其法語翻譯。

本月15日中午，西哈莫尼國王抵達上海訪問，鮑軼倫卻早在一周前就已經開始準備工作，包括要熟悉有關部門提供的背景材料，還要查閱主賓國家的政治經濟歷史，以及國王的個人背景等資料，而為了熟悉國王的口音，鮑還表示最好先在網上找到他的音視頻，「有點興奮，也有點小緊張」。

由於得知西哈莫尼國王曾長期在法國生活，藝術造詣深厚，鮑軼倫準備時更加關注藝術與歷史等領域。另考慮到國王的特殊身份，鮑軼倫還查閱了必須精準到位的禮節性稱謂，例如在和國王直接交談時要用「Your Majesty」，與他人談話中提到國王時則要用「His Majesty」，全稱是「His Majesty King Norodom Sihamoni」。

不過她強調，其實自己準備的大部分材料在現場都未必用​​得上，而通常翻譯都是單兵作戰，現場沒有支援，因此為了能讓自己心裡踏實，只能事先把準備的面延展得寬一些、網織得密一點。

訪問上海3天期間，西哈莫尼國王參觀了浦東開發開放展與上海電影博物館、觀看舞劇《茶花女》，並出席了夜遊黃浦江、靜安寺禮佛等活動，行程豐富且緊湊，往往始於上午8時，止於晚上10時，而由於陪同期間不方便用本子記錄，因此賓主對話全憑大腦死記硬背，考驗翻譯的短時記憶能力。值得一提的是，鮑軼倫起初主要用英語翻譯，但注意到國王英語中有不少法語痕跡後，柬方陪同人員乾脆建議她說法語，而國王聽到法語後也很驚喜，自從她便轉用法語翻譯。

最終，國王臨離滬前，向鮑軼倫贈送一份銀質紀念品，並對其連日來的工作表示感謝。如釋重負的鮑軼倫表示，工作雖然是有一點辛苦，但她感到更多榮譽感和使命感。她又強調，外人或認為翻譯只要動動嘴皮子，但語言能力只是敲門磚，小到如何待人接物，中到外事禮儀，大到政治、經濟領域專業知識，翻譯還有廣泛需要學習積累的領域，故有人總結翻譯是對譯者邏輯能力和對世界認識程度的總和。

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