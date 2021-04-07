浙江90後女生自學榫卯　耗時半年仿造故宮涼亭　網民：翻版李子柒

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-04-07 09:01

提到DIY，不少人都會聯想到心意卡、銀包、首飾等小手作。然而，來自浙江溫州文成的90後女生蘇清吾，就選擇自學榫卯、斗拱、彩畫、地仗等技術，最終耗時半年，憑一己之力仿造出故宮古井上一座涼亭。

蘇清吾是一名自由攝影師，學廣告出身，閒時喜歡做手工藝。她介紹，自己最初是在網上看到一張故宮涼亭的照片，感覺構造簡單，於是就想試做，「實在不會就學唄」。因為喜歡故宮建築，去年5月，她決定在家中仿造一座故宮涼亭。

蘇清吾毫無建築基礎，為了解故宮涼亭的建造技術，她開始不斷上網翻閱論文、觀看影片，榫卯、斗拱、彩畫等都要從頭學習。由於榫卯技術需要精密計算，一旦計算出錯，榫卯不密實，就要推翻重做。

點撃圖片看製作過程：

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蘇清吾透露，製作過程中的計算比例、製作斗拱、調整柱子顏色，都是邊學邊試錯然後才慢慢上手。她中途曾遇上瓶頸期，感覺各個部件都銜接不起，於是她特意到北京故宮找到圖中的涼亭，仔細觀察其建築特色，回家後才重新開始製作。直至去年11月，蘇清吾終於完工，成功仿造出故宮涼亭。

雖然成功仿造出故宮涼亭，惟蘇清吾表示，今次製作仍留下了遺憾，包括很多尺寸比例尚未掌握精準。而在製作過程中，她亦多次受傷，包括用鋸割到手、用錘砸到手指等，甚至某次她爬上涼亭頂部，準備蓋上瓦片時不小心踩空墮下，手心被戳破，腳亦扭傷。

自己親手將故宮涼亭仿造出，蘇清吾心中有說不出的成就感，特別是一開始不理解她的父母也露出了驚嘆的神情。她透露，每次有客人到訪時，父親總會特意帶客人去家中後院參觀，然後自豪地指着涼亭說「這是我女兒自己親手做的」。

仿造故宮涼亭的影片爆紅後，蘇清吾收到不少網民的鼓勵，留言與她討論榫卯技術，甚至有專家留言為她做技術指導。對於有人質疑涼亭並非她親手打造，蘇清吾則笑稱，「為了打破謠言，我還特意去買了一個監控器，下次可以全程記錄製作過程」。

事實上，蘇清吾早於2018年就開始從事短片製作拍攝，日常會在網上分享自製的陶瓷、凳、風箏等傳統手工物件的過程，拍攝、剪輯、配樂等都是獨立完成。她的工作地點在寧波，當沒有攝影日程時就會回家，專心做手工藝品。

蘇清吾表示，自己特別喜歡傳統的東西，覺得既代表文化自信，同時傳遞一種獨屬於中華民族的美，「這是我想要分享給大家看的初衷」。她透露，未來打算在後院再搭建一個仿唐朝的建築，雖然自己一直都負債，家庭並不富裕，但能做自己喜歡且有意義的事，「我覺得很值得」。

（南國早報）