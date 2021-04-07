三星堆｜相關商標遭搶註冊涉餐飲教育等種類　博物館已提出異議

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-04-07 14:33

3月20日，「三星堆」遺址出土了500多件文物。在此之後，不少商家都發現了其中商機，「三星堆」的商標被竟相申請註冊。 據「企查查」顯示，目前已有205個商標申請註冊「三星堆」，涉及布料床單、皮革皮具、金屬材料、教育娛樂、餐飲等多個種類。目前，相關商標的申請狀態多為「申請中」。 對此，有三星堆博物館負責人表示，幾年前已經開始做「三星堆」商標的保護工作。目前，已經向商標管理部門提出很多異議，希望商討措施，加強對著名文化品牌商標的管理工作。

「三星堆」相關商標遭竟相註冊。（網上圖片）

該負責人稱，三星堆博物館已經注意到多間公司正在申請註冊「三星堆」相關商標，因涉及到文字、圖形等方面，使該商標的保護陷入了「防不勝防」的境地。「（如果申請成功了）可能會給三星堆帶來很多負面影響。」該負責人說，因為很多人對「三星堆」遺址並不了解，其他公司註冊有關商標很可能導致人們認為這些商標就是「三星堆」方面註冊的。

該負責人又直言，有些商品實際上和三星堆毫無關連，也不適合使用，目前已經向有關部門反映問題，「但是光靠我們自身也是很有難度的。」

對此，有內地律師表示，搶註熱門商標的行為可能涉嫌侵犯知名商標的權利，如果不正確使用還可能構成不正當競爭，擾亂市場秩序，造成嚴重不良社會影響。誠實信用原則是《商標法》的基本原則，市場上多數搶註行為都是惡意，違反該原則。

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也有內地律師稱，如果三星堆博物館已經在他人指定使用的商品或服務類別上使用了三星堆商標且已經產生一定影響，則可以向商標局申請駁回申請。如果三星堆博物館可以證明其對三星堆名稱享有應當保護的權益，可以依據上述規定來主張在先權利。

3月20日，位於古蜀地區、廣漢市三星堆鎮的三星堆遺址，繼1986年在1、2號祭祀坑中出土了4000餘件珍貴文物後，事隔35年，再發現6個祭祀坑出土500多件文物，包括黃金面具殘片等。

（澎湃新聞）