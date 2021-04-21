江蘇母親因學習問題屢家暴女兒　被法院撤銷監護人資格

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-04-21 19:30

望子成龍、望女成鳳是眾多家長對子女的期盼，但若家長做法太過偏激往往會適得其反。江蘇南通一名12歲女生因未及時完成母親布置的「超綱」課外作業、學習達不到母親的要求等原因，屢次遭受家暴，身心受到嚴重創傷。 昨日（20日），江蘇省南通市崇川區人民法院經審理，依法判決撤銷其父母的監護人資格，指定外婆為監護人。

江蘇省南通市崇川區人民法院經審理，依法判決撤銷佳佳父母的監護人資格，指定外婆為監護人。（紫牛新聞）

今年12歲的佳佳是一名六年級的小學生，在她4歲那年父母協議離婚，根據離婚協議，佳佳跟隨母親李平共同生活。李平則為佳佳設定了「考進全國前三或者前五的大學」的目標，為了打好基礎，李平會為佳佳布置大量課外提升作業，譬如讓讀小學的佳佳學習大學英語、做CET4及CET6考試試卷等。李平還將此認定是一種「教育策略」。

這樣的「教育策略」對於佳佳來講顯然是較為吃力的。自2018年起，佳佳經常因學習問題而遭受來自母親的家暴。去年4月，佳佳因背課文沒達到要求，被李平以書本擊打頭部、面部，後被公安部門鑑定為輕微傷，當地警方向李平發出家庭暴力告誡書；今年1月，佳佳被李平用指甲抓傷面部，傷勢同樣被公安部門鑑定為輕微傷，其後崇川法院向李平發出人身安全保護令，禁止其對佳佳實施家庭暴力；今年3月，李平用炒菜的鍋鏟打在佳佳的手部，導致佳佳被燙傷。在李平實施家暴的日子中，有關部門曾建議佳佳的父親張劍履行監護職責，但張劍亦未採取有效措施。

佳佳屢遭家暴，身心健康受損。（紫牛新聞）

李平對佳佳的打罵、體罰，甚至是家暴行為引起了佳佳外婆劉桂英的關注。為了佳佳的健康成長劉桂英向當地法院提出訴訟，要求撤銷李平、張劍二人對佳佳的監護資格，由自己擔任。

案件庭審中，李平承認自己出於情急對佳佳實施家暴，「如果同一個錯誤佳佳犯了三次，她就要教訓。」李平不同意被撤銷監護人資格，她說孩子跟著外婆只能保證吃飽穿暖，只有自己才能給佳佳良好的生活和教育條件。

對此，法院認為，李平急功近利，罔顧未成年人成長學習的客觀規律，屢次實施家暴性質極其惡劣。張劍作為佳佳的另一監護人，怠於履行監護職責。鑑於此，決定撤銷李平、張劍對佳佳的監護資格。又鑑於佳佳與外婆感情基礎較深，因此支持劉桂英作為佳佳監護人的申請。

（紫牛新聞）