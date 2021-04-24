西安男酒駕後拒捕狂奔足足2千米　國家一級籃球運動員仍不敵交警

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-04-24 17:36

陝西西安一名身為國家一級籃球運動員、身高2米左右的李姓男子，在酒駕被發現後撞倒樹，之後更自恃着身體條件，棄車狂奔足足2000米，妄想避過法律懲處，結果還是耗盡體能被民警查獲。李男最後被暫扣駕駛證6個月記12分，罰款1000元人民幣，註銷其實習期准駕資格。

交警蓮湖大隊民警近日在環西路開展酒駕夜查工作時，李男駕駛着白色凌志（Lexus）小轎車急速倒車逆行，遂上前制止，詎料李男為逃避檢查，加速將車倒至道沿之上，並在撞斷路邊綠化樹木後棄車逃跑。由於懷疑李男是網上追逃人員，民警分三路進行攔截，這段過程殊不簡單，李男既試過在環城公園內躲藏，又曾繞路，在兒童醫院附近與民警周旋，體能十分驚人。

最終，民警要狂奔2000米後才將體格強壯的李男查獲，為防止對方作過激行為，民警在核實其身份前還依法對其使用了約束性警械。

經查，原來李男國家一級籃球運動員，當日他與朋友吃飯時喝了幾瓶啤酒後獨自駕車回家，詎料遇上民警查酒，恐懼之下遂加速倒車逃逸，並因操作失誤撞上樹木。經呼氣式酒精測試儀檢測，李男每100毫升血液內酒精含量為52.9毫克，屬酒駕。面對處罰，冷靜過後的李男悔不當初，表示將深刻吸取教訓。

（央視新聞）