「姜文雲斑蛛」「李時珍隆頭蛛」　中科院研究員以名人命名新物種

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-04-30 20:30

周三（4月28日），中科院動物研究所蜘蛛分類研究者林業杰公布了四個蜘蛛新種，分別是李時珍隆頭蛛（Eresus lishizheni）、邦喬飛雲斑蛛（Episinus bonjovi）、姜文雲斑蛛（E.jiangweni）、羅琦美蒂蛛（Meotipa luoqiae）。 林業杰表示，中國關注蜘蛛的人很少，用自己喜愛的博物學前輩、導演、搖滾明星為蜘蛛命名，是希望可以引起更多人關注，來保護生物的多樣性。

李時珍隆頭蛛和李時珍。（紅星新聞）

林業杰去年6月在新疆喀什旅遊期間，在城市的花園裡發現了一種渾身純黑色的隆頭蛛，「中國的常見隆頭蛛一般腹部是紅色的」。通過進一步調查，林業杰發現這種隆頭蛛是一種新種，具有會結網、喜歡在地上挖洞的習性，最終將其命名為「李時珍隆頭蛛Eresus lishizheni」。林業杰介紹，李時珍隆頭蛛是第一種中國人所發現的隆頭蛛新種。

林業杰表示，隆頭蛛是中國北方最稀少的蜘蛛之一，能發現新種萬分幸運。「李時珍作為中國古代比較知名的藥學家、博物學家，在《本草綱目》裡詳細描述了數十種蜘蛛，因此第一種中國人所發現的隆頭蛛新種和老師商量後決定拿他命名。」

至於邦喬飛雲斑蛛、姜文雲斑蛛和羅琦美蒂蛛，均是林業杰在西雙版納做研究時發現的。他介紹指，邦喬飛雲斑蛛的腹部很大，為橙色，外觀好看；姜文雲斑蛛是黃黑色的；而羅琦美蒂蛛的腹部有幾根很明顯的刺。通過生殖器解剖和辨認，林業杰確認它們都是新種。

對於這三種新種蜘蛛的命名，林業杰說，邦喬飛雲斑蛛和羅琦美蒂蛛的外表非常「搖滾」，於是選擇自己最喜歡的搖滾樂團和搖滾歌手為這兩種蜘蛛命名。而以姜文命名新發現的蜘蛛，林業杰說「純粹是出於對他的喜愛，他的電影我必拉片（反復觀看）。」

姜文雲斑蛛和姜文。（紅星新聞）

目前，這4種新種蜘蛛均已經在《Zoological Systematics》雜誌發表，林業杰說，希望以明星的名字為蜘蛛命名而引起人們的更多關注，從而保護生物的多樣性。

實際上，用名人的名字及相關物件命名生物，在生物界較常見。例如去年，中國科學院南京地質古生物研究所碩士研究生孫智新，就用台灣歌手周杰倫的專輯《范特西》名字，來為一種5億年前的獨特三葉蟲命名，稱作是「范特西蟲」。

（紅星新聞）