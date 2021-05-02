鄭爽涉逃稅被查｜范冰冰微博罕見發文：世界本來就是不公平

撰文： 蘇子牧 最後更新日期： 2021-05-02 09:30

鄭爽涉簽訂「陰陽合同」偷稅漏稅一案持續發酵，在官方嚴查之際，曾深陷偷稅門的另一位女星范冰冰在微博罕見發文，引發關注。

4月26日，鄭爽前男友張恆在微博爆料，鄭爽簽訂「陰陽合同」 ，涉嫌偷稅漏稅。鄭爽逃稅門事件迅速成為公共事件，因此被稅務部門調查。內官方媒體更是「火力全開」，紛紛刊文進行狠批。

據國家稅務總局4月30日消息，上海市稅務機關4月初依法受理群眾關於鄭爽涉嫌偷逃稅問題的舉報，稅務總局高度重視，其間已要求上海等相關稅務機關對通過「陰陽合同」等方式涉嫌偷逃稅行為依法依規進行嚴肅查處。

國家稅務總局強調，各級稅務機關對惡意偷逃稅行為，要依法嚴查嚴處，堅決維護稅法尊嚴，彰顯社會公平正義；同時，要切實依法保障納稅人的合法權益。

鄭爽前男友張恆披露大量聊天記錄，指鄭爽簽訂「陰陽合同」涉嫌偷稅（請點擊大圖瀏覽）：

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此前，央視新聞4月28日消息稱，鄭爽涉嫌簽訂「陰陽合同」、拆分收入獲取「天價片酬」、偷逃稅等問題，上海市稅務局第一稽查局已予受理，正在依照稅收法律法規進行調查核實。北京市廣電局已啓動對相關劇目製作成本及演員片酬比例的調查。 ​

與此同時，曾因偷稅漏稅被巨額罰款的范冰冰罕見發聲，引起輿論關注。4月30日，范冰冰在其微博發文稱，「這個世界，本來就是不公平的，當你認為不公平時，你要覺得這些是正常的，當你認為公平時，你要覺得自己是幸運的！——一個朋友常常在我耳邊講的話。」

自從2018年，崔永元舉報范冰冰「陰陽合同」一事之後，稅務總局、廣電總局等五部門於當年6月宣布，明確要求嚴控演員片酬，也就是「限薪令」。同年8月，愛奇藝、騰訊、優酷等三大視頻網站，以及六大影視製作公司聯合發布聲明，規定演員片酬不得超過5,000萬（人民幣．下同）。

2018年10月3日，官方正式公布范冰冰涉「陰陽合同」案情，范冰冰被責令按期繳納稅款、滯納金、罰款8.8億。被開出罰單後，范冰冰在微博發布致歉信。致歉信中表示，對稅務機關調查後，依法做出的一系列處罰決定，完全接受。將按照稅務部門的最終處罰決定，盡全力克服一切困難，籌措資金、補繳稅款、繳納罰款。