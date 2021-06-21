外籍女子拒戴口罩向乘客舉中指　網民：不應該直接驅逐出境嗎？

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-06-21 19:00

中國仍嚴格防控新冠肺炎疫情之際，一名外籍女乘客拒戴口罩，並與其他乘客發生爭執，警方對此通報。

西安鐵路公安局西安公安處6月18日通報稱，6月17日下午，一名男性旅客與同行外籍女子在二樓候車室6B檢票口處，因插隊且未佩戴口罩與現場候車旅客發生口角。

警方要求該男子及其同行女子（二人為夫妻）立即佩戴口罩。隨後民警將二人帶離配合開展調查。經調查核實，該二人因未佩戴口罩被其他旅客指責以致發生爭執，二人候車期間未插隊。目前，此事正在進一步調查中。

據6月17日的網傳影片顯示，當日，上述外籍女子與一男子不戴口罩且插隊，和其他乘客起衝突。這名外籍女子態度惡劣，還向其他乘客豎中指。6月18日，車站工作人員回應稱，當時多次向外籍女子強調要戴口罩。

對此，有網友表示，「這不是素質差問題，這是蔑視中國人，豎中指就是罵人，而且不遵守中國的防疫政策，不應該直接驅逐出境嗎？」

還有網友稱，「這類報道已經多次了，為什麼屢禁不絕，為什麼總是來華外國人不守規矩？」

此前，亦有不少外籍人士不遵守中國防疫政策，發生不文明事件。4月1日，一段來自山東青島嶗山的影片在網絡上流傳，影片中，幾名外籍人士在當地一家社區衞生服務中心排隊檢測核酸時插隊，並在遭到旁邊居民譴責後直接將一名居民手中的單據搶來扔在地上，大喊：「中國人出去。」

5月5日，一名外籍男子在高鐵上拒絕佩戴口罩，並辱罵勸阻他的中國乘客，引發熱議。6月2日，多名外籍乘客在北京開往上海的高鐵上不戴口罩喝酒聊天，引發關注。