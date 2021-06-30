廣東00後少女鍾情修汽車　拒被標籤化終奪技能省賽大獎

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-06-30 17:01

在許多人的刻板印象中，汽車運用與維修的相關操作大多由男性師傅包攬，女性較為少見，正值花樣年華的少女則更為罕見。 然而，來自深圳市第二職業技術學校汽車運用與維修專業、年僅17歲的少女古慧晶，早前則在廣東省職業院校學生專業技能大賽汽車機電維修賽項目奪得一等獎，成為該省首名參加此類賽事並奪冠的女生，引發外界關注。 有「寶藏女孩」之稱的她，近日向外界介紹自己在汽修專業勤學苦練的來龍去脈，並明確自己拒絕被標籤化。

古慧晶從小喜愛汽車，甚至從小就喜歡汽油味，「我覺得汽油的味道很香」，而電影熒幕中酷炫的汽車改裝等畫面更會令她興奮，從而憧憬着長大後能擁有一輛屬於自己的車，親自改裝、修理。初中畢業後，古慧晶就着手計劃報考深圳二職的汽修專業，惟其家人剛開始不太理解，認為女生學這些沒什麼用，更希望她學一些看起來工作較為舒服的專業。不過在她堅持自己想法下，家人也就慢慢理解並支持她追夢。

可是，如願在2019年秋天到深圳二職讀汽修專業的古慧晶很快便踫壁，一開始學電路圖時，由於腦中沒有概念，她怎麼聽都不明白，而且汽修講究腦力體力並存，故體能上女生往往更吃力。不過她未有退縮，而是報名參加了集訓，在賽前4個月每天清晨6時就起床背電路圖，並靠運動保持體能，那時除了課間操、吃飯和睡覺外她幾乎都埋首於實訓室。在賽前不到兩周時，她更是每天早上8時就到實訓室，直到晚上11時多才回宿舍。高強度的訓練，更是讓她兩周內體重掉了7.5公斤。

努力最終換來成果，今年3月中旬，經過多輪龍爭虎鬥後，古慧晶如願獲得廣東省職業院校學生專業技能大賽汽車機電維修賽項的參賽資格，更在比賽中以26分鐘完成發動機拆裝賽項目，刷新全校記錄。最終她也成功奪得一等獎，並獲國賽遴選賽參賽資格。

其實私底下，脫下工裝的古慧晶與普通女孩無異，同樣愛臭美、愛打扮自己，也愛逛街和攝影等，更曾獲得2020年廣東省校園攝影大賽二等獎。不過換上工裝後，她便馬上進入專業狀態，鑽車底、開車蓋、擰扳手通通難不倒她，即使手、臉、衣物弄臟也在所不惜，只為自己的興趣。對於許多人認為汽修是男生的職業，古慧晶拒絕被標籤化，認為這種想法太刻板了，職業其實不分性別。