浙江十多名女粉絲為追星被困深山　曾叫囂：影唔到明星唔走

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-07-11 12:03

為了追星，你可以去到幾盡？有人可以斥資為喜愛的明星慶祝生日，亦有人會購買周邊產品、唱碟等，務求以各種方法支持偶像。然而，浙江紹興本月初就有多名少女因追星而被困深山，最終要出動警方才能一一被救回。

《都市快報》報道，紹興越城區富盛鎮內一間背靠山的城堡度假酒店，上周三（7日）拍攝愛奇藝的綜藝節目《萌探探探案》，參加拍攝的一眾明星包括「時代少年團」組合，而被困山上的少女大多是該組合成員「宋亞軒」的粉絲。

報道指，事發當天，大批粉絲從全國各地趕到酒店附近，有人坐飛機、坐高鐵，分別從上海、湖南、香港等地趕到，不少人更手持價格不菲的拍攝設備。由於酒店因拍攝實施了封閉式管理，一眾粉絲只能到酒店背後的山上霸位。

粉絲們起初匿藏在山腳下，劇組工作人員發現後勸他們盡快下山，但粉絲們大多無動於衷，更有人稱「我是來拍明星的，拍不到明星我就不下來，除非你們把他們請出來」。

為了尋找更好的拍攝角度以及躲避劇組工作人員和巡邏民警，有人甚至往山上跑躲在半山腰。太陽下山後天色漸暗，不少粉絲都被警方成功勸服下山，但有人仍然苦苦堅守，直至晚上8時天色全黑，下山路也看不清，她們才報警求助。

據報，被困山上的共有十多名年輕女孩，年齡大約16至20歲，她們都是放暑假，在網上知道自己喜歡的明星行程消息後特地趕到。她們彼此原本不認識，但因為大家都是追同一個明星，因此很快就成為朋友並「組團」上山。

報道曾提到有粉絲從香港趕到位於浙江紹興的酒店追星，惟現時因疫情需要隔離，有網民質疑此事的真確性。據了解，目前由香港前往內地的旅客，入境後需接受14天隔離檢疫。

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