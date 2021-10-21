基建投資需近300億元商業化前景不明　中國高速磁浮系統推遲試驗

中國中車子公司中車青島四方機車車輛股份有限公司（中車四方），早前推出世界首套時速達600公里的高速磁浮交通系統。

但有內地傳媒引述中車四方人士透露，原訂在2022年6月前完成的高速考核（達速試驗），「現在肯定要推遲了」，原因是基建工程投資巨大，接近300億元（人民幣．下同）。

報道認為，受限於新技術對於未來商業化前景的不確定性，發展高速磁浮正陷入「車有了，卻無人修路」的尷尬。



圖輯｜全球最快 時速600公里高速磁浮系統面世

+ 8

報道指出，高速磁浮基建工程保守估計每公里造價需要3億元以上，如果要進行達速試驗，跑出時速600公里以上的話，試驗線長度就至少需要60公里至100公里，令總投資額接近300億元。中車四方人士坦言，錢從何來不是最主要的問題，因為這筆錢也只是建設一條試驗線，沒有運營功能，意味著未來很難收回成本，是投資者最為忌憚，「我們最初與青島市就建設磁浮試驗線達成初步意向，但是近2年，由於地方財政收緊，基本上一講到投資，就沒有下文。」

報道並提到，對於高速磁浮商業化，產學研領域有統一認識，就是現時談高速磁浮商業化仍為時過早。兩院院士、中國機車車輛動力學權威專家沈志雲稱，本世紀的前50年屬於「高鐵時代」，中國應主要發展以輪軌技術為基礎的高速鐵路，要在後50年，隨著技術和經濟的發展，高速磁浮列車才會發揮更加重要的作用，進入「後高鐵時代」，可以修建時速1000公里至1500公里的超高速管道磁浮列車線路，「現在就只是研究，不考慮產業化，產業化是2050年之後的事兒了。」

高速磁浮基建工程保守估計每公里造價需要3億元以上。（視覺中國）

北京交通大學經濟管理學院教授趙堅亦稱，當前中國建成並運營的高鐵仍面臨著客流不足的問題，短期內再建設磁浮很難有客流需求。此外，高速磁浮在長距離運輸上有優勢，意味著不可能設置太多停靠站，而目前許多高鐵線路客流量來自於跨線列車，單修建一兩條磁懸浮不成網，與現有高鐵不兼容，客流會大打折扣。趙堅直言，「至少50年之內，高速磁懸浮不會有市場需求。」

中車四方早前推出世界首套時速達600公里的高速磁浮交通系統。（視覺中國）

報道最後稱，雖然高速磁浮爭議未除，困難重重，但代表中車四方的該公司副總工程師丁三三受訪時就表明對未來充滿信心，「我們希望在2025年前完成高速磁浮試驗線建設，讓車盡快實現達速運行，將系統完善，爭取在日本高速磁浮列車進入商業運營之前，讓中國車先跑起來。」