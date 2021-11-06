江蘇醫生手術時褲子滑落全然不知　網民：為敬業的人點讚

周六（6日），一張醫生做手術時褲子滑落的相片，在網絡流傳。據了解，因全神貫注搶救病人，該醫生直至手術結束經同時提醒，才將褲子提起。事件引發不少網民讚揚，「你褲子掉了的樣子真美」。



一張醫生做手術時褲子滑落的相片，在網絡流傳。（新聞晨報）

據《新聞晨報》報道，該相片拍攝於周四（4日），被上傳至網絡後收穫不少觀看量。而相片中的醫生是蘇北人民醫院心臟大血管中心主治醫師葉敬霆，是一位90後。

葉敬霆指，這張相片拍攝時他正在為一位62歲，出現血管腫脹等情況、隨時或會喪命的患者做手術。手術由當日下午3時許開始，直至晚上9時許才結束。患者術後恢復良好，即將轉入普通病房進行康復治療。

一張醫生做手術時褲子滑落的相片，在網絡流傳。（新聞晨報）

對於自己因一張相片走紅，葉敬霆說，手術過程中自己完全不知道，「後來聽到同事在笑，才發現自己褲子掉了。」直到手術結束後才拉上了褲子，雖然有些不好意思，但是這台手術的患者已經轉危為安，救回患者性命令他感到開心。

葉敬霆又介紹，由於手術服需要經常高溫消毒，褲子的拉繩會在高溫中失去彈性甚至斷裂，所以許多醫生都遇到過類似情況。

一位會畫漫畫的麻醉師同事將葉敬霆的樣子畫了一張漫畫。（新聞產包）

網民評論：

「為敬業的醫生們點讚」。



「有點可愛，認真工作的人最帥氣」。



「醫生在跟死神搶時間，哪顧得上這麽多」。



「為了搶救患者爭分奪秒，褲子松了全然不顧，讓人覺得既可愛又心疼」。



「醫生在做手術時，即使知道褲子掉下來，也只能任由它掉在那里，因為要無菌操作，手不能去碰有菌的地方」。

