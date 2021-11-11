廣州醫生親身體驗患者不適　無麻醉自做胃腸鏡內痔手術

現代人常因工作繁忙「食無定時」，外出用餐亦難避免進食高油鹽糖的食物，容易導致腸胃不適，嚴重的甚至會增加患癌風險。正所謂「預防勝於治療」，市民應要定期接受胃鏡檢查。

《南方都市報》報道，位於南方醫科大學中西醫結合醫院內鏡中心，周日（7日）就進行了一場特殊的胃腸鏡檢查和手術。該院脾胃病科（消化內科）主任張衛民，在沒有打麻醉的情況下，先後為自己做了胃鏡、腸鏡檢查和內鏡下內痔套紮治療手術。



張衛民為自己做腸鏡檢查。（南方都市報）

張衛民表示，作為一名消化內科醫生，他每天都向患者科普胃腸鏡檢查的必要性，但依然遇到許多輕視檢查而耽誤治療的患者，不少還是年輕人，令他感到很痛心，「很多人擔心做胃腸鏡不舒服，其實是誇大其詞了，我親身做個示範，也是讓大家了解其實做這個檢查沒什麼大不了」。

為了不影響患者正常就醫，張衛民決定在周末為自己做胃腸鏡檢查和痔瘡手術。他介紹，自己一手一腳做檢查，困難在於有噁心嘔吐、腹痛等症狀時要繼續操作進鏡並觀察，且為自己做內鏡的體位、進鏡方式方法、操作方法等，與為患者檢查時是截然不同。

張衛民往喉嚨插入胃鏡時出現常見的乾嘔症狀，但他眼盯屏幕，邊插管邊操作約7分鐘後，胃鏡順利檢查完成，「平時插胃鏡都鼓勵患者說要堅持住，自己親身體驗了，知道是什麼感覺，我們就能換位思考更多地理解患者」。他進行腸鏡檢查時，發現自己的乙狀結腸和直腸處有10多粒小息肉，於是一手操鏡，一手拿起活檢鉗將息肉一一切除。

他介紹，胃鏡、腸鏡是診斷食道癌、胃癌和大腸癌的金標準，普通人建議50歲開始做一次胃鏡、腸鏡檢查，而經常攝入高鹽、醃製飲食、吸煙、重度飲酒、Hp感染者、慢性萎縮性胃炎（異型增生）、胃腸息肉等人士，則建議40歲開始做一次胃鏡、腸鏡檢查。

做完胃腸鏡檢查後，張衛民在內鏡下為自己做內痔套紮治療手術。手術開始時，他先在胃鏡安裝多環套紮器，插鏡進入直腸，後通過倒鏡進行痔核及痔上黏膜聯合套紮。套紮完成後，他通過胃鏡灌注具有止血、消炎、行氣止痛等作用，以黃連、槐花、地膚子等中藥為主要成分的「黃槐膚床痔如湯」，並於術後通過熱奄包熱敷腹部等中醫非藥物療法，緩解不適症狀。

張衛民表示，在無麻醉的情況下親身體驗胃鏡、腸鏡診療的全過程，有許多意想不到的收穫和體驗，自己感受到患者在做檢查前、中、後的心理狀態，體會到腸道準備時及術中術後的種種不適，「今後會帶領全科醫生持續改進胃腸鏡檢查的全過程，更好地為患者服務」。