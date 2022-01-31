網傳《盲山》女主角200元做村民兒媳婦　當事人辟謠：無人要買我

2007年上映、以女大學生被拐賣至山區的電影《盲山》，日前傳出當年拍攝完畢後，有村民問劇組「可以不可以把女演員送給他們」。

昨日（30日），電影女主角黃璐在微博發文辟謠稱，「當時我門口除了碰見村狗，誰都沒碰見過。沒有什麼人要買我」。



昨日（30日），微信公眾號「導筒 directube」發布《現實裡的

同日下午，女主角黃璐在微博發文否認上述說法，並稱「能理解電影拍的太真實大家太入戲，現實中也的確存在這樣的事情，但不要為了流量加油添醋說一些莫須有的事情吧。有些消息，可能從源頭就是錯的」。

在黃璐發文不久後，涉事的微信公眾號「導筒 directube」在微博發文致歉，表示已刪除相關文章，發文的本意不是想消費劇組和幕後細節，而是希望更多人關注近期的社會事件，並稱編輯在查找《盲山》導演李楊的採訪時，「沒有進一步核實信息源，對於劇組是否存在真實的拐賣婦女人員參演一事，我們進行了片面的報導」。此外，曾將相關傳聞轉發至微博的博主目前已被禁言。

《盲山》講述一名女大學生被人拐賣至某法盲山區，她多次想要逃跑，但封閉的山村中沒有人願意幫助她，反而幫助其「丈夫」對她嚴加看守；當女主角和父母取得聯繫後，村民更阻撓家人和警察解救她。該片榮獲2007年布拉提斯拉瓦國際電影大獎，以及羅馬電影節最佳導演獎。