廣東女婚內出軌懷孕　誕下男嬰後以2萬元販賣　網民：不想要別生

廣東江門一名女子婚內出軌，並誕下一子。因原本與丈夫育有三名子女，該女子便在待產期間尋找買家，並於男嬰出世20天後，以2萬元（人民幣，下同）價格販賣。經過調查，警方近日對該女子及兩名買家採取強制措施，並解救出被拐賣的男嬰。



新會警方將被拐兒童暫交兒童福利院代為照顧。（羊城晚報）

據《羊城晚報》消息，去年6月在江門新會，已婚且育有3名子女的阿玲（化名），與工友阿榮（化名）相識。謊稱自己已經離婚恢復單身的阿玲，很快與阿榮確立戀愛關係，並同居懷孕。

半年後，阿玲的丈夫陳某出現，發現阿玲懷孕後，便將她送去父母家居住待產。自此，阿榮方知阿玲並未離婚且育有三個孩子。但阿玲並未與阿榮斷聯繫，並聲稱等孩子出生後就與丈夫離婚，並帶著孩子回到阿榮身邊。

懷孕期間，阿玲向父母及陳某坦言，孩子出世後自己無力撫養，已經開始尋找可以收養孩子的家庭。今年6月，阿玲產下一名男嬰，得知消息的阿榮曾多次偷偷地前往醫院探望阿玲母子，滿心歡喜。但沒過多久，阿玲便以2萬元的價格將男嬰販賣給之前聯繫好的買家胡某夫婦。

直至今年8月，阿榮發現孩子出世20天後，便被親生母親販賣，得知真相的阿榮報警處理。警方接報後展開調查，於8月31日，在廣東廣州及湖南郴州兩地將買家胡某亮、王某玉拘捕，並解救出被拐男嬰。9月13日，警方又於重慶萬州機場將疑犯阿玲拘捕歸案。

目前，新會警方已經依法對3名疑犯採取強制措施，案件仍在進一步審理當中。

至於男嬰，目前則被送往新會未成年保護站，暫由新會兒童福利院代為照顧。而經過DNA鑑定，確定男嬰為阿榮和阿玲的孩子。

事件還引發網民熱議，有網民表示，「把自己當機器生產，劣質品動物」、「這是一個媽媽的行為嗎，你不要就給孩子親生父親養著也行啊，賣給不認識的人，你還不如不生」。