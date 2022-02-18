廣東企業員工未覆群組訊息　集體被罰200元惹議

為了方便工作，現時不少公司都會開內部聊天群，然而廣東廣州一間公司全體員工近日卻因未回覆群內消息，而全員被罰款200元人民幣，引起網絡熱議。有律師對此表示，公司對員工的管理要符合程序規範。



網傳圖片顯示，涉事公司聊天群內發布了一條行政處罰消息，稱鑑於2022年1月10日17時56分，在公司群內發布放假通知後，全員2小時內無回覆，即違反企業微信使用管理辦法，公司將進行懲罰，全員罰200元。該消息又稱，望全體員工引以為戒，按照公司的規章制度執行，共同維護正常工作秩序。

涉事公司聊天群內發布了一條行政處罰消息。（現代快報+）

該公司工作人員周二（15日）回應指確有此事，並稱此前公司規章制度內已有相關規定，所有員工也都簽名確認了，公司按照規定對員工執行處罰。該公司所在的荔灣區的勞動監察大隊相關人員則表示，員工如認為罰款不合理可攜同相應協議或規章制度文件前來諮詢。

而事件傳出後隨即引起熱議，不少網民覺得罰款不妥，認為手機上的工作群眾多，不能及時回覆很正常，又質疑這是公司規章大於國家法律，反問是否及時回覆就能全體獎勵200元。也有人認為如果發消息需要員工回覆，那就應該在最後加上一句「收到請回覆」。

江蘇鍾山明鏡律師事務所律師張駿表示，公司有權對員工在工作時間內的行為進行管理要求，但是要符合程序規範，首先要經職工代表大會或全體員工討論，與工會或職代會平等協商確定，其次要將管理條例進行公示，最後還要將管理條例的內容告知公司員工，讓員工明確知曉、知情，如沒有經過相關程序或者員工對此不知情，是不發生效力的，公司也不能進行隨意處罰。他又指，實施期間如果工會或員工認為不適當，可提出修改意見，公司應當修改完善。