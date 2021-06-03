中國「雄性禿」男性患病率達21.3％　專家：植髮不能取代藥物治療

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-06-03 13:20

雄激素性禿髮是最為常見的脫髮類型，據中國流行病學調查，國內男性的患病率為21.3%，女性為6%。為解決禿髮問題，不少患者都會選擇植髮。 第五屆全國毛髮學術會議於5月28、29日在浙江杭州舉行。有專家指出，植髮並不能完全取代非手術治療，傳統的藥物治療仍然是脫髮不可或缺的治療手段。

雄激素性禿髮是臨床常見的脫髮類型。《中國雄激素性禿髮診療指南》提出口服藥、外用藥以及毛髮移植手術等多種治療方法，可以幫助雄激素性禿髮患者獲益。

過去中國針對脫髮的治療手段有限，但隨着診療技術提升以及診療領域專業人才的培養加強，脫髮治療的新藥研發以及創新解決方案正在展開，中國的植髮行業進入蓬勃發展階段，並逐步形成規範化治療。

北京大學人民醫院皮膚科副主任醫師周城指出，雄激素性禿髮需要男女分治，男性常用的口服藥是非那雄胺（Finasteride），可以抑制雙氫睾酮的產生；女性常用的口服藥為口服抗雄激素藥物，例如螺內酯（Spironolactone）和口服避孕藥；應用最為廣泛的外用藥則是米諾地爾（Minoxidil）。

除了藥物治療外，激光治療、微針治療、注射富血小板漿（PRP）及細胞療法等創新治療手段，正逐步應用於脫髮治療當中。

（中國網財經）