有片｜為見靚仔法師民眾擠爆南京靈谷寺　法師崩潰：「出家更累」

江蘇南京靈谷寺有位「持善法師」因為長得太帥，近日在網絡上爆紅，大批網民前往朝聖，擠爆靈谷寺，為拍下法師「盛世美顏」。



本月12日有民眾湧入江蘇南京靈谷寺，並拿手機、相機猛拍，甚至出動無人機拍攝， 他們不是為了拍攝靈谷寺的美景而來， 而是為了一位遠離紅塵，六根清淨的「持善法師」。近日「持善法師」因顏值紅爆網絡，持善法師的話題更衝上微博熱搜。

大量網友蜂擁而至，圍堵大殿門口為見靚仔法師，並請求法師配合拍攝，而法師也很配合，不僅在窗邊念經「擺拍」，還會站在台階上擺姿勢， 更要一遍遍上下台階，滿足狂粉， 使狂粉「離苦得樂」，可謂「功德無量」。法師也感嘆「在家都沒這麼累！」

據悉，「持善法師」出家靈谷寺，是為了遠離世俗，卻沒想到因盛世美顏而名揚江湖，讓不少民眾湧入寺廟。 相信持善法師希望網友多來靈谷寺參拜、祈福、禮佛， 同時早日皈依佛法，明白四大皆空， 佛法無邊， 還佛門清淨，讓法師自己能有更多時間鑽研佛理，弘揚佛法， 普渡眾生，成就正覺。

網友留言：



「出家人必須六根清淨、不惹凡塵，否則有害無益，法師還是自已俗念未清，如果不想被拍，不露面就沒事了。」



「現在的人真是太浮躁了，出家人都不放過，不過法師這樣做也挺好的，滿足了攝影人，也為靈谷寺宣傳一波。」



「不是風動，不是幡動，不是心動。」



「看到靈谷持善師的照片，突然就想到那句「世上安得兩全法，不負如來不負卿」。我現在缺乏的就是那份和靜淡定吧。」