上海超市疫下啟無人售貨模式　店主：無人逃單營業額高出一倍

上海的新冠肺炎疫情持續，昨日（29日）新增326宗本土確診及5656宗無症狀感染者，再創單日本土感染人數新高。

值得注意的是，寶山區楊行鎮一間超市的老闆受疫情影響被隔離在家，其經營的超市則開啟了無人售貨模式，在此期間超市營業額較往常高出一倍，且沒有出現逃單狀況。



上海一間超市疫情期間開啟了無人售貨模式。（新華每日電訊）

綜合《新華每日電訊》及《澎湃新聞》報道，這間名為「眾緣」、六十多平方米的生活小型超市，今日（30日）已進入第五日無人售貨營業模式。營業期間，到店顧客會自行掃描購買物品並自行掃碼付款，期間沒有一人逃單。

這種新穎的營業模式受到網民關注，超市店主景小姐表示，3月25日晚接到社區電話，被通知居住大廈要進行封控管理，但其經營的超市仍可以繼續營業。於是，景小姐便拜託相熟居民幫助自己理貨、補貨，超市亦由此進入無人售貨模式。

提起無人售貨模式，景小姐表示作為小區內唯一一間小型超市，關店後會為附近居民帶來不便，自己也會面臨損失。因此，便想出了大門敞開、無人值守、遠程監控、自助結賬的經營模式。景小姐坦言，超市內大概有二十多萬元的貨物，一開始很擔心，但願意一試。她又表示，堅持開店並非處於「偉大或高尚的目的」，僅僅是因為在閉環管理區內，「居民生活需要，自己的生計也需要，我們彼此需要。」

上海一間超市疫情期間開啟了無人售貨模式。（新華每日電訊）

3月26日，超市進入「無人」經營第一日，防疫人員幫助打開店門、燈和收銀機器後，景女士和丈夫就一直坐在家中，關注著手機裡的超市閉路電視畫面，並進行「遠程服務」。讓景小姐意外的是，她本以為大家在疫情期間都很焦慮、不耐煩，但在她店內購物的顧客，卻在急需物資的情況下，還能夠有序去購物，而且沒有逃單情況，她覺得很欣慰。

網民評論：

「對得起這份信任」。



「信任是雙向奔赴的善良」。



「無人售貨體現了人類最寶貴的信任價值」。



「講個上海故事：沒有一個人可以活成孤島」。

